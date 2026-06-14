Profesorica iz Doboja poručila: "Ja sam Srpkinja, ali ovo je i moja zemlja"

Profesorica Olivera Đeorđić Nedić iz Doboja reagovala je na komentare na društvenim mrežama koji su uslijedili nakon utakmice Zmajeva, gdje se uspjeh mladih sportista tumačio kroz nacionalne podjele.

Ona je, kao majka petoro djece, profesorica i nezavisna politička akterka, istakla da su reakcije pokazale koliko se i sportski rezultati i dalje posmatraju kroz prizmu podjela.

U svojoj objavi podsjetila je na izjavu reprezentativca Jove Lukića: “Ne mogu da opišem kako sam se osjećao. Kao da smo igrali u Bosni i Hercegovini. Čuo sam samo naše navijače, njihove nisam nikako”, rekao je Lukić nakon utakmice.

- A kažu orangutani sa svih strana: "Dobro je od koga je, četnički gol.", "Ne bi bilo ništa bez Srbina, balije jeste čuli." "Neka je zabio Srbin, ovi drugi ne znaju." "Šteta što nije dao Hrvat." "Opet oni njihovi." "Ko još navija za reprezentaciju sastavljenu od ovih i onih." "Njihov go, ne naš." "Ja za njih ne navijam." "To nije moja reprezentacija."

A ja gledam tu djecu i mislim nešto sasvim drugo.

Draga djeco, vi ste odrasli među pričama o "četnicima i balijama", "ustašama i njihovima". Naslijedili ste teret koji niste birali. Odrastali ste okruženi podjelama, sjećanjima, prebrojavanjima i tuđim ratovima. I upravo zato je vas rezultat još veći. Iz takvog okruženja poniknuti, saprati sa sebe sav taj mulj i istrcati na teren kao tim, to je vrijedno svakog postovanja - napisala je.

"Navijajte za ovu djecu"

Ona je potom poručila da su mladi sportisti odrasli u okruženju opterećenom podjelama i narativima koje nisu sami birali.