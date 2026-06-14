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IZAZVALA LAVINU REAKCIJA

Profesorica iz Doboja poručila: "Ja sam Srpkinja, ali ovo je i moja zemlja"

Navijajte za ovu djecu. Nije važno da li se zovu Marko, Jovo, Ivan ili Emir. Vaša opsesija krvnim zrncima može sačekati, poručila je

Nedić: Ovo je i moja zemlja. Facebook

M. Až.

prije 1 sat 38 minuta

Profesorica Olivera Đeorđić Nedić iz Doboja reagovala je na komentare na društvenim mrežama koji su uslijedili nakon utakmice Zmajeva, gdje se uspjeh mladih sportista tumačio kroz nacionalne podjele.

Ona je, kao majka petoro djece, profesorica i nezavisna politička akterka, istakla da su reakcije pokazale koliko se i sportski rezultati i dalje posmatraju kroz prizmu podjela.

U svojoj objavi podsjetila je na izjavu reprezentativca Jove Lukića: “Ne mogu da opišem kako sam se osjećao. Kao da smo igrali u Bosni i Hercegovini. Čuo sam samo naše navijače, njihove nisam nikako”, rekao je Lukić nakon utakmice.

- A kažu orangutani sa svih strana: "Dobro je od koga je, četnički gol.", "Ne bi bilo ništa bez Srbina, balije jeste čuli." "Neka je zabio Srbin, ovi drugi ne znaju." "Šteta što nije dao Hrvat." "Opet oni njihovi." "Ko još navija za reprezentaciju sastavljenu od ovih i onih." "Njihov go, ne naš." "Ja za njih ne navijam." "To nije moja reprezentacija."

A ja gledam tu djecu i mislim nešto sasvim drugo.

Draga djeco, vi ste odrasli među pričama o "četnicima i balijama", "ustašama i njihovima". Naslijedili ste teret koji niste birali. Odrastali ste okruženi podjelama, sjećanjima, prebrojavanjima i tuđim ratovima. I upravo zato je vas rezultat još veći. Iz takvog okruženja poniknuti, saprati sa sebe sav taj mulj i istrcati na teren kao tim, to je vrijedno svakog postovanja - napisala je.

"Navijajte za ovu djecu"

Ona je potom poručila da su mladi sportisti odrasli u okruženju opterećenom podjelama i narativima koje nisu sami birali.

Naglasila je da je u zemlji bilo žrtava na svim stranama, te da je vrijeme da se prestane djeci nametati teret prošlosti.

- Navijajte za ovu djecu. Nije važno da li se zovu Marko, Jovo, Ivan ili Emir. Vaša opsesija krvnim zrncima može sačekati. Njihova mladost ne može - poručila je.

"BiH je i moja"

Dodala je da lično navija za Srbiju kada igra, ali da Bosnu i Hercegovinu smatra svojom zemljom.

- Ja sam Srpkinja. Volim Srbiju i navijam za Srbiju svim srcem kada igra. Ali sam i žena rođena u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je i moja zemlja. Nisam Marsovka. Zašto bih se odricala dijela sebe, historije svojih predaka i prostora kojem pripadam? - navela je.

Zaključila je da ne vidi razlog za odricanje od identiteta koje nosi i da bez zadrške navija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

- Bravo, djeco. Nastavite da igrate, da pobjeđujete i da budete bolji od svijeta koji ste naslijedili. To je možda i najveća pobjeda od svih - poručila je.

# ZMAJEVI
# BIH
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