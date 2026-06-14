Gradski odbor SNSD-a Doboj kandidovao Dodika za funkciju koju po zakonu ne može obavljati

Gradski odbor SNSD-a Doboj jednoglasno je predložio lidera stranke Milorada Dodika kao kandidata za predstojeće opće izbore u oktobru, i to za jednu od dvije ključne funkcije – predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ovaj potez lokalnog odbora ponovo otvara ozbiljna pravna pitanja o mogućnosti realizacije takve kandidature, uz već postojeće sudske odluke i zabrane koje se odnose na Dodika.

Nosioci lista

Pored prijedloga za Dodika, dobojski odbor je na sjednici odredio i nosioce lista za državne i entitetske institucije:

- Obren Petrović (predsjednik GO SNSD Doboj) predložen je za nosioca liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva.

- Danijel Jošić (potpredsjednik odbora) predložen je za nosioca liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet.

Iz ovog odbora poručuju da SNSD ulazi u novi izborni ciklus, kako navode, potpuno spreman za "novu istorijsku pobjedu".

Dodik predložio Cvijanović

Međutim, ovaj prijedlog dolazi svega dva dana nakon što je Dodik na sjednici Predsjedništva Aktiva žena SNSD-a iznio drugačije političke planove. Kako je ranije objavljeno, tada je kao svog favorita za funkciju u Sarajevu istakao Željku Cvijanović.

- Smatram da Aktiv žena ima pravo da predlaže. Ja ne krijem da je Željka Cvijanović moj prijedlog za tu funkciju - izjavio je Dodik.

Podsjećamo, Sud BiH je ranije potvrdio pravosnažnu presudu kojom je Milorad Dodik proglašen krivim za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika i osuđen na godinu dana zatvora.

Uz zatvorsku kaznu izrečena mu je i mjera zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest godina, nakon čega mu je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat.

Provjere kandidatura

Iako iz političkih krugova dolaze tvrdnje da bi se mogao kandidovati za druge funkcije, pravni okvir i odluke nadležnih institucija jasno definišu posljedice pravosnažne presude, uključujući i zabrane kandidovanja na funkcije koje se finansiraju iz javnih sredstava.

Centralna izborna komisija BiH će u narednom periodu provjeriti sve kandidature i donijeti konačnu odluku o njihovoj ovjeri, čime će biti poznato da li će Dodikovo ime uopće biti na izbornim listićima.