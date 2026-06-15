U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Trampova klopka za Netanjahua?

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trampova klopka za Netanjahua?

O raskolu najbližih saveznika, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, uoči sve izvjesnijeg potpisivanja historijskog sporazuma između Amerike i Irana, za „Avaz“ govori Admir Lisica, historičar i direktor Centra za geopolitička istraživanja - GEOPOL.

Sukob u Iranu je bio prvenstveno izraelski, pa tek onda američki rat, a Donald Tramp je dugo i bezuslovno slijedio isključivo interese Izraela - istakao je Lisica.

Bh. reprezentativci stigli u Salt Lejk Siti, Barbarezove udarne igle spremne za Švicarsku.

Čitajte ko se još trese zbog Sky aplikacije. Prikupljeni dokazi polako stižu na naplatu.

O evropskom putu BiH razgovarali smo s šefom Delegacije EU u BiH Luiđijem Sorekom.

Nastavljeni zabrinjavajući trendovi pada proizvodnje: Hoćemo li imati dovoljno struje i po kojoj cijeni?

Donosimo i detalje stravičnog ubistva u Velikoj Kladuši.

Razgovarali smo i s hitmejkerom Geronimom. Za je Avaz“ govorio je o povratku na muzičku scenu, novim projektima, saradnjama s regionalnim zvijezdama, odnosu prema Halidu Bešliću, mladim izvođačima, ali i uticaju umjetne inteligencije na muziku.

O Šmitovom nasljedniku razgovarali smo s Aleksandrom Pandurević.

Mladi GSS-ovac Deni Balić nam je otkrio kako izgleda surova akcija spašavanja na Prenju.

Domaći proizvođači u očaju i bez nade. Poljoprivreda u BiH je ugašena, pomoć od vlasti nikakva.

Samohrana majka iz Sarajeva Nihada Šišić već gotovo dvije godine pokušava od nadležnih institucija dobiti ono što smatra osnovnim pravom. Njena kćerka je paraplehičar i trajni korisnik invalidskih kolega. Govorila nam je o svojoj borbi s institucijama.

Jasmin Duraković o govorio nam je novoj predstavi "Sarajevo - grad od snova".

Na sportskim stranama donosimo razgovor s direktorom FK Sarajevo. Krste Velkoski nam je govorio o putu Nidala Čelika od Akademije FK Sarajevo do Zmajeva.

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