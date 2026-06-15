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VREMENSKA PROGNOZA

U BiH danas promjenjivo vrijeme: Mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 31°C

Avaz

S. S.

prije 19 minuta

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u većem dijelu zemlje. 

Više sunčanog vremena i bez padavina na jugu. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu do 31°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
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