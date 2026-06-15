Cvijanović gostovala na RTS-u, na ekranu se pojavio natpis: "Željka, čelična dama RS"

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović gostovala je na RTS-u, gdje je govorila o brojnim aktuelnim temama, a posebno se osvrnula na odlazak visokog predstavnika.

- Pa mislim da je taj Kristijan Šmit, koji je sve ovo vrijeme napravio toliko zla svima nama. To ćete čuti. Ja to čujem i od političara koji, kad hoće iskreno pričati na nekim sastancima, kada vam dođu drugi stranci, onda znate kako se to priča - kazala je Željka Cvijanović.