Cvijanović gostovala na RTS-u, na ekranu se pojavio natpis: "Željka, čelična dama RS"

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović gostovala je na RTS-u, gdje je govorila o brojnim aktuelnim temama, a posebno se osvrnula na odlazak visokog predstavnika.
- Pa mislim da je taj Kristijan Šmit, koji je sve ovo vrijeme napravio toliko zla svima nama. To ćete čuti. Ja to čujem i od političara koji, kad hoće iskreno pričati na nekim sastancima, kada vam dođu drugi stranci, onda znate kako se to priča - kazala je Željka Cvijanović.
Poručila je da Šmit nanio ogromnu štetu.
- Dakle, on se obračunavao s Republikom Srpskom, s Miloradom Dodikom. Milorada Dodika nije pobijedio, a nije pobijedio ni Republiku Srpsku. Ali si pobijedio Bosnu i Hercegovinu. Definitivno. Ti si pokazao svojim postupcima kolika je to zemlja koju ste u stanju podrediti svakoj mogućoj uzurpaciji ili zloupotrebi - navela je Cvijanović.
Ipak, veliku pažnju je privukao natpis na ekranu, gdje je pisalo: Željka, čelična dama RS.