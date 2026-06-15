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NOVI INCIDENT

Komad fasade pao sa zgrade u Sarajevu i razbio staklo automobila

U naselju Pofalići dio fasade pao na parkirano vozilo, srećom u trenutku incidenta niko nije povrijeđen

Dio fasade pao na automobil u sarajevskom naselju Pofalići. Foto: Crna hronika

I. Š.

prije 52 minute

U sarajevskom naselju Pofalići dogodio se novi slučaj obrušavanja fasade sa stambene zgrade, pri čemu je oštećen parkirani automobil.

Dio fasade pao je na vozilo i u potpunosti razbio vjetrobransko staklo. Srećom, u trenutku pada niko se nije nalazio u automobilu niti u neposrednoj blizini.

– Sreća pa nije na glavu – rekao je jedan od očevidaca događaja.

Ovo nije prvi slučaj obrušavanja fasada u Sarajevu. Slični incidenti zabilježeni su i ranije na više lokacija u gradu, uključujući i centar Sarajeva kod Vječne vatre, gdje je u jednom slučaju povrijeđena prolaznica.

Također su se slični događaji ponavljali i u narednim mjesecima, uključujući i područje u blizini pijace Markale, kada je jedna osoba lakše povrijeđena.

Sve češći slučajevi obrušavanja fasada ponovo otvaraju pitanje sigurnosti i održavanja stambenih zgrada u glavnom gradu.

# POFALIĆI
# FASADA
# SARAJEVO
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