Komad fasade pao sa zgrade u Sarajevu i razbio staklo automobila

U sarajevskom naselju Pofalići dogodio se novi slučaj obrušavanja fasade sa stambene zgrade, pri čemu je oštećen parkirani automobil.

Dio fasade pao je na vozilo i u potpunosti razbio vjetrobransko staklo. Srećom, u trenutku pada niko se nije nalazio u automobilu niti u neposrednoj blizini.

– Sreća pa nije na glavu – rekao je jedan od očevidaca događaja.

Ovo nije prvi slučaj obrušavanja fasada u Sarajevu. Slični incidenti zabilježeni su i ranije na više lokacija u gradu, uključujući i centar Sarajeva kod Vječne vatre, gdje je u jednom slučaju povrijeđena prolaznica.

Također su se slični događaji ponavljali i u narednim mjesecima, uključujući i područje u blizini pijace Markale, kada je jedna osoba lakše povrijeđena.

Sve češći slučajevi obrušavanja fasada ponovo otvaraju pitanje sigurnosti i održavanja stambenih zgrada u glavnom gradu.