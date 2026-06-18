Trolejbus uskoro stiže do Aerodroma, u planu i nova tramvajska pruga

Jedna od trolejbuskih linija u Sarajevu trebala bi u naredna tri do četiri mjeseca biti produžena do Međunarodnog aerodroma Sarajevo, najavio je ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta nakon sastanka s vršiocem dužnosti direktora Aerodroma Dinom Selimovićem.

Osim produženja trolejbuske linije, planirana je i izgradnja tramvajske pruge od Nedžarića, preko Dobrinje, do Aerodroma. Već je počela izrada idejnog rješenja za ovaj projekat, a Šteta očekuje da bi sredinom naredne godine mogao biti raspisan tender za izgradnju nove dionice.

Najavljeno je i unapređenje autobuskog i taksi prijevoza prema Aerodromu, kao i poboljšanje cestovne povezanosti s ostatkom grada.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Šteta je podsjetio da je nastavljena izgradnja 12. transverzale, koja će povezati Aerodrom i Stup.

– Očekujemo da ćemo do 2028. godine imati saobraćajnicu sa četiri trake od Stupa do Aerodroma, novi kružni tok i novi ulaz na Aerodrom, čime će se značajno unaprijediti pristup putnicima – rekao je Šteta.

Direktor Aerodroma Dino Selimović izrazio je zadovoljstvo najavljenim projektima, ističući da broj putnika na Međunarodnom aerodromu Sarajevo kontinuirano raste.