Pogledajte kako slave Stolac, Velika Kladuša i Gradačac: "Ko ne skače mrzi Bosnu"

U trećem kolu Svjetskog prvenstva fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Katara odmjerile su snage u Sijetlu, gdje je bh. tim slavio rezultatom 3:1 i tako napravio važan korak ka plasmanu u nokaut fazu Mundijala.

Za potvrdu prolaska u narednu rundu potrebno je da se poklope rezultati iz drugih grupa. Ukoliko Brazil savlada Škotsku, Bosna i Hercegovina će i zvanično izboriti historijski plasman među 16 najboljih selekcija svijeta.

Veliko slavlje i erupcije oduševljenja zavladale su širom Bosne i Hercegovine nakon ovog ishoda.

U Stocu, Gradačcu i Velikoj Kladuši večeras su se okupili navijači koji su izašli na ulice i proslavili pobjedu "Zmajeva" uz pjesmu i baklje.

S ulica ovih gradova dolaze prizori gdje se navijači uglas pjevaju: "Ko ne skače mrzi Bosnu".

Atmosfera slavlja nastavila se duboko u noć, a širom zemlje vlada osjećaj euforije i ponosa zbog velikog uspjeha reprezentacije Bosne i Hercegovine.