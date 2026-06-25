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SARAJEVO

Video / Nakon pobjede Zmajeva: Zastava BiH na automobilu MUP-a KS

Do ranih jutarnjih sati se slavilo na ulicama Sijetla i širom Bosne i Hercegovine

MUP KS. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 3:1 i tako ispisala historiju.

Do ranih jutarnjih sati se slavilo na ulicama Sijetla i širom Bosne i Hercegovine.

Posebna atmosfera je bila u Sarajevu, gdje je na trenutke kratko blokiran i saobraćaj.

Interesantan detalj je zabilježen i na jednom vozilu MUP-a KS. Oni su pokušavali da vode računa o sigurnosti saobraćaja uprkos velikom kolapsu, a na automobilu su stavili zastavu BiH.

# ZMAJEVI
# SARAJEVO
# MUP KS
# MUNDIJAL 2026
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