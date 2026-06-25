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ŽIVOT MU SAVRŠEN

Bosanac izazvao lavinu reakcija i smijeha na mrežama izjavom o Mundijalu: Djevojka me je ostavila, nisam imao loš dan od marta

Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me je ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kažem vam, nijedan loš dan, rekao je za Koin6

Pašić: Svaki dan je savršen. Instagram / gameonsports

Dž. R.

25.6.2026

Amir Pašić koji živi u Njujorku, navijač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nasmijao je korisnike društvenih mreža izjavom da mu je život savršen otkako smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo.

On je glavni trener nogometne koledž ekipe Russel Sage.

- Nisam imao loš dan od 26. marta. Pobijedili smo Vels 26. marta, a sedmicu dana kasnije smo pobijedili Italiju. Kunem se Bogom, svaki dan idem na kafu sa svojim momcima, pijem sa svojim momcima. Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me je ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kažem vam, nijedan loš dan - rekao je za Koin6.

Dalje je naveo da je raskinula s njim dan nakon što smo odigrali utakmicu protiv Velsa.

- Svaki dan je bio dobar dan. Izabrala je savršeno vrijeme da raskine sa mnom jer smo na Svjetskom prvenstvu i sve je dobro", kazao je. Uslijedili su brojni komentari na ovaj snimak.

"Ovaj čovjek je legenda", "Brat je 'žrtvovao' djevojku za svoju reprezentaciju. Istinski patriota", "Živi svoj san", "Amir za predsjednika", neki su od njih.

# ZMAJEVI
# AMIR PAŠIĆ
# MUNDIJAL 2026
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