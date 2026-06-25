Bosanac izazvao lavinu reakcija i smijeha na mrežama izjavom o Mundijalu: Djevojka me je ostavila, nisam imao loš dan od marta

Amir Pašić koji živi u Njujorku, navijač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, nasmijao je korisnike društvenih mreža izjavom da mu je život savršen otkako smo se plasirali na Svjetsko prvenstvo.

On je glavni trener nogometne koledž ekipe Russel Sage.

- Nisam imao loš dan od 26. marta. Pobijedili smo Vels 26. marta, a sedmicu dana kasnije smo pobijedili Italiju. Kunem se Bogom, svaki dan idem na kafu sa svojim momcima, pijem sa svojim momcima. Djevojka s kojom sam bio 6,5 godina me je ostavila. Nedostaješ mi malo, ali kažem vam, nijedan loš dan - rekao je za Koin6.