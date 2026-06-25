Na deponiji Uborak nema otvorenog plamena, vatrogasci na izmaku snaga nakon neumornog gašenja požara

Zamjenik komandira PVJ Mostar Hasan Đipa za "Avaz" je kazao da na deponiji Uborak više nema otvorenog plamena, ali još uvijek ima dima.

- Noćas smo imali patrole. Javljaju se džepovi koji dime. Otvorenog plamena nema nigdje, danas ćemo pokušavati mašinama da prekrijemo i eliminišemo dim. Ovdje su sve službe, pa ćemo uraditi sve što je u našoj moći - rekao je Đipa.

Srećom, kako navodi, nema povrijeđenih vatrogasaca, ali su iscrpljeni od neumornog gašenja koje traje danima već.

- Od 17. juna smo na terenu. Gorilo je u južnom dijelu Mostara, izgorilo je 18 kilometara kvadratnih. Ljudi su radili u tri smjene spašavajući kuće. Nakon toga se nastavila deponija Uborak i možete samo zamisliti koliko su vatrogasci iscrpljeni. Nemamo ljudi s nekim povredama, ali sigurno je da će se posljedice dima osjetiti kasnije. Moram da pohvalim Crveni križ Grada Mostara koji su nam stalno obezbjeđivali dotok mlijeka, kao i mnogobrojni donatori koji su donosili vodu i hranu i sve potrebno - naveo je Đipa.

Zbog požara na deponiji na snazi je Odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće za Grad Mostar i preventivne preporuke od strane Stožera/Štaba CZ Grada Mostara u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva, kao i potrebe praćenja službenih saopćenja i daljih uputa i preporuka od strane nadležnih Službi Grada Mostara u vezi novonastale situacije.

Novonastali požar koji je bio uzrokovan paljenjem velikog broja guma uspješno je lokaliziran, stavljen pod kontrolu i nema prijetnji za okolne stambene objekte.