Stanje na putevima: Očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća bez zastoja, uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 07 do 17 sati (osim vikenda) vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog radova na asfaltiranju, još danas (25.06.) je obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Kalibunar-Galica-Babanovac-Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje.

Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Gradina kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.