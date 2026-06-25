Zastupnik u NSRS Ramiz Salkić nakon zabrane proslave pobjede BiH u Zvorniku: "Ne možete promijeniti osjećanja koja imamo prema našoj domovini"

Nakon što su pripadnici policije i žandarmerije RS sinoć u Zvorniku spriječili navijače Reprezentacije BIH da u koloni vozila proslavi historijsku pobjedu, oglasio se zastupnik u NSRS Ramiz Salkić.

U svojoj reakciji on je naveo da policija u Zvorniku, sprečavanjem slobode kretanja i dugim cijevima kako je navedeno u nekim objavama, ne može promijeniti osjećanja koja imamo prema našoj domovini Bosni i Hercegovini.

- Podsjećam pripadnike Policijske uprave Zvornik da žive i rade u Bosni i Hercegovini, bez obzira na to što im možda neko govori drugačije, što pojedinci mogu imati lična uvjerenja ili nositi određene frustracije. Njihova je zakonska i profesionalna obaveza da jednako poštuju i štite sve građane, pa tako i one koji na dostojanstven način slave sportske uspjehe Bosne i Hercegovine. Zabrana kretanja ili ograničavanje slobode građana samo zbog činjenice da obilježavaju uspjeh svoje domovine neprihvatljivo je i zaslužuje svaku osudu. Takvo postupanje ne doprinosi povjerenju građana u institucije, već dodatno jača osjećaj da policija ne postupa jednako prema svima – kazao je Salkić.

Od PU Zvornik očekuje da obavijesti javnost o razlozima i pravnom osnovu ovakvog postupanja, kako bi se otklonile sve sumnje i osigurala puna transparentnost u radu institucija koje su dužne služiti svim građanima podjednako.