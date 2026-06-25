Crnadak traži da se objavi snimak razgovora između Dodika i Izetbegovića

Predsjednik PDP RS Igor Crnadak, pozvao je da se objavi snimak razgovora između predsjednika SNSD Milorada Dodika i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, navodeći da je to u interesu javnosti.

- U interesu javnosti, kao i naroda koji ovdje žive, je da se objavi snimak ovog razgovora. Jedna strana je dala saglasnost. Idemo – rekao je Crnadak.

Podsjetimo, Dodik i Izetbegović su jučer objavili da su obavili razgovor, nakon čega je lider SDA, uvjeren da je Dodik snimao, zatražio da on bude i objavljen.