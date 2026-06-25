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ČEKA SAGLASNOST

Crnadak traži da se objavi snimak razgovora između Dodika i Izetbegovića

U interesu javnosti, kao i naroda koji ovdje žive, je da se objavi snimak ovog razgovora, rekao je

Crnadak: Dao prijedlog. Dejan Rakita/PIXSELL

N. D.

25.6.2026

Predsjednik PDP RS Igor Crnadak, pozvao je da se objavi snimak razgovora između predsjednika SNSD Milorada Dodika i predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, navodeći da je to u interesu javnosti.

- U interesu javnosti, kao i naroda koji ovdje žive, je da se objavi snimak ovog razgovora. Jedna strana je dala saglasnost. Idemo – rekao je Crnadak.

Podsjetimo, Dodik i Izetbegović su jučer objavili da su obavili razgovor, nakon čega je lider SDA, uvjeren da je Dodik snimao, zatražio da on bude i objavljen.

Cijela polemika započela je nakon gostovanja Izetbegovića na Federalnoj televiziji, gdje je, komentarišući aktuelnu političku situaciju, izjavio da je Dodik izvan zakona te da će se „ta stvar, na kraju krajeva, morati nekom silom riješiti“.

# IGOR CRNADAK
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# MILORAD DODIK
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