Video / Euforija nakon pobjede: Navijači blokirali glavnu ulicu i zaplesali kolo

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 3:1, a nakon što je Brazil savladao Škotsku, naši fudbaleri su i zvanično osigurali plasman u drugu rundu Mundijala.
HADŽIĆI
Veliko slavlje je uslijedilo u brojnim gradovima širom države
Kolo na ulicama Hadžića. Avaz
Fudbalska reprezentacija BiH savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 3:1, a nakon što je Brazil savladao Škotsku, naši fudbaleri su i zvanično osigurali plasman u drugu rundu Mundijala.
Veliko slavlje je uslijedilo u brojnim gradovima širom države.
Interesantno je bilo u Hadžićima, gdje su navijači blokirali glavnu saobraćajnicu i zaplesali kolo.
Kako je to izgledalo pogledajte u videosnimku.
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