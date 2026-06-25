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HADŽIĆI

Video / Euforija nakon pobjede: Navijači blokirali glavnu ulicu i zaplesali kolo

Veliko slavlje je uslijedilo u brojnim gradovima širom države

Kolo na ulicama Hadžića. Avaz

Piše: Irmela Šabanović

25.6.2026

Fudbalska reprezentacija BiH savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 3:1, a nakon što je Brazil savladao Škotsku, naši fudbaleri su i zvanično osigurali plasman u drugu rundu Mundijala. 

Veliko slavlje je uslijedilo u brojnim gradovima širom države.

Interesantno je bilo u Hadžićima, gdje su navijači blokirali glavnu saobraćajnicu i zaplesali kolo.

Kako je to izgledalo pogledajte u videosnimku.

# HADŽIĆI
# MUNDIJAL 2026
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