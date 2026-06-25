Katica traži da kafići rade do 5 ujutro: Građani zaslužuju slaviti Zmajeve

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na velikom uspjehu te uputio inicijativu da se na dan naredne utakmice Zmajeva, 2. jula, produži radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo do pet sati ujutro.

Kako je istakao, reprezentativci su svojim igrama i rezultatima donijeli radost građanima širom zemlje i zaslužili podršku kakvu imaju ovih dana.

Poziv na zajedničko navijanje

Katica smatra da bi produženje radnog vremena omogućilo građanima da u što većem broju zajedno prate i proslave nastup reprezentacije.

- Naši građani zaslužili su da slave svoje Zmajeve i njihove pobjede - poručio je.

Apel na odgovornost

Ipak, uz slavlje je uputio i ozbiljan apel građanima da se ponašaju odgovorno kako bi se izbjegli incidenti i nesreće.

Pozvao je vozače da ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava te da poštuju zakonske propise.

Sigurnost na prvom mjestu

Naglasio je da će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i tokom naredne utakmice poduzeti sve potrebne mjere kako bi sigurnost građana bila na najvišem nivou.

- Pobrinut ćemo se da sigurnost u gradu održimo na najvišem nivou, kao što je to bilo i svaki put dosad kada su igrali Zmajevi - zaključio je Katica.