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NAKON VELIKE POBJEDE

Katica traži da kafići rade do 5 ujutro: Građani zaslužuju slaviti Zmajeve

Ministar unutrašnjih poslova KS pozvao je nadležne da za narednu utakmicu reprezentacije produže radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Admir Katica i navijači BiH u Sarajevu. Avaz

A. B.

25.6.2026

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na velikom uspjehu te uputio inicijativu da se na dan naredne utakmice Zmajeva, 2. jula, produži radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo do pet sati ujutro.

Kako je istakao, reprezentativci su svojim igrama i rezultatima donijeli radost građanima širom zemlje i zaslužili podršku kakvu imaju ovih dana.

Poziv na zajedničko navijanje

Katica smatra da bi produženje radnog vremena omogućilo građanima da u što većem broju zajedno prate i proslave nastup reprezentacije.

- Naši građani zaslužili su da slave svoje Zmajeve i njihove pobjede - poručio je.

Apel na odgovornost

Ipak, uz slavlje je uputio i ozbiljan apel građanima da se ponašaju odgovorno kako bi se izbjegli incidenti i nesreće.

Pozvao je vozače da ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava te da poštuju zakonske propise.

Sigurnost na prvom mjestu

Naglasio je da će pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i tokom naredne utakmice poduzeti sve potrebne mjere kako bi sigurnost građana bila na najvišem nivou.

- Pobrinut ćemo se da sigurnost u gradu održimo na najvišem nivou, kao što je to bilo i svaki put dosad kada su igrali Zmajevi - zaključio je Katica.

# ZMAJEVI
# KAFIĆI
# SLAVLJE
# ADMIR KATICA
# NAVIJAČI
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