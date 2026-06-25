Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UOČI UTAKMICE

Majka Srebrenice poslala snažnu poruku Zmajevima: Za Bosnu se navija srcem i dovom

Majka Šuhra iz Potočara, kojoj su u genocidu ubijena dva sina i više od 20 članova porodice, poželjela sreću bh. reprezentaciji

Majka Šuhra iz Potočara, simbol snage, vjere i istrajnosti, uputila je podršku fudbalskoj reprezentaciji BiH. Facebook

I. Š.

25.6.2026

Uoči jučerašnje utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, emotivnu podršku Zmajevima uputila je majka Šuhra, jedna od Majki Srebrenice i korisnica Doma za starija lica „Hatidža Mehmedović“ u Potočarima.

Majka Šuhra je žena čija životna priča svjedoči o neizmjernoj snazi, vjeri i istrajnosti. U genocidu u Srebrenici izgubila je dva sina i više od 20 članova uže porodice, ali je uprkos teškoj sudbini ostala simbol nade i ljubavi prema domovini.

– To je Bosna i Hercegovina. Zemlja koju su njene majke voljele i onda kada ih je najviše boljela. Zemlja za koju se ne navija samo glasom, nego srcem i dovom – poručeno je uz njenu fotografiju objavljenu na društvenim mrežama.

Njena poruka i prisustvo podsjećaju da se snaga Bosne i Hercegovine ogleda upravo u ljudima koji su, uprkos najvećim iskušenjima, sačuvali dostojanstvo, vjeru i nadu u bolje sutra.

– Neka nam njena dova donese sreću, a njena životna priča bude podsjetnik koliko se voli domovina – navodi se u objavi.

Podrška Majke Šuhre izazvala je brojne pozitivne reakcije građana, koji su joj zahvalili na riječima ohrabrenja i poželjeli mnogo zdravlja i mira.

# ŠUHRA MALIĆ
# SREBRENICA
# REPREZENTACIJA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.