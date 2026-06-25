Majka Srebrenice poslala snažnu poruku Zmajevima: Za Bosnu se navija srcem i dovom

Uoči jučerašnje utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, emotivnu podršku Zmajevima uputila je majka Šuhra, jedna od Majki Srebrenice i korisnica Doma za starija lica „Hatidža Mehmedović“ u Potočarima.

Majka Šuhra je žena čija životna priča svjedoči o neizmjernoj snazi, vjeri i istrajnosti. U genocidu u Srebrenici izgubila je dva sina i više od 20 članova uže porodice, ali je uprkos teškoj sudbini ostala simbol nade i ljubavi prema domovini.

– To je Bosna i Hercegovina. Zemlja koju su njene majke voljele i onda kada ih je najviše boljela. Zemlja za koju se ne navija samo glasom, nego srcem i dovom – poručeno je uz njenu fotografiju objavljenu na društvenim mrežama.

Njena poruka i prisustvo podsjećaju da se snaga Bosne i Hercegovine ogleda upravo u ljudima koji su, uprkos najvećim iskušenjima, sačuvali dostojanstvo, vjeru i nadu u bolje sutra.

– Neka nam njena dova donese sreću, a njena životna priča bude podsjetnik koliko se voli domovina – navodi se u objavi.

Podrška Majke Šuhre izazvala je brojne pozitivne reakcije građana, koji su joj zahvalili na riječima ohrabrenja i poželjeli mnogo zdravlja i mira.