Iz Njemačke otkrili: Radimo na postizanju konsenzusa o novom visokom predstavniku u BiH

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke izjavio je povodom izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je i dalje od ključne važnosti imenovanje evropskog stručnjaka za region i zemlju, koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera.

Nakon što početkom juna nije postignut dogovor o nasljedniku Kristijana Šmita (Christiana Schmidta), nova sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC), na kojoj će se ponovo birati visoki predstavnik u BiH, trebala bi biti održana krajem juna.

Njemačka je zajedno s evropskim i međunarodnim partnerima angažirana na usaglašavanju rješenja.

- Zajedno s našim evropskim i međunarodnim partnerima radimo na postizanju konsenzusa. I dalje je od ključne važnosti da bude imenovan evropski stručnjak za region i zemlju, koji može posredovati između interesa svih relevantnih aktera. Njemačka vlada cijeni ulogu euroatlantskog partnerstva u BiH i regionu - kazao je glasnogovornik njemačkog ministarstva vanjskih poslova.

Razgovori o imenovanju nasljednika visokog predstavnika na sjednici Upravnog odbora PIC-a, održanoj 3. i 4. juna u Sarajevu, naišli su na zastoj zbog neslaganja između ključnih međunarodnih partnera, prvenstveno između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i dijela evropskih zemalja, koje su podržavale različite kandidate.

Nakon neuspjele sjednice najavljeno je da će konsultacije biti nastavljene, s ciljem postizanja konsenzusa do kraja juna i omogućavanja primopredaje dužnosti novom visokom predstavniku.

Upravni odbor PIC-a, koji čine ambasadori vodećih zapadnih zemalja i međunarodnih organizacija, nadzire provedbu civilnog aspekta Dejtonskog sporazuma, uključujući i imenovanje visokog predstavnika kao ključnog međunarodnog autoriteta u BiH.