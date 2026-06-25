Zahtjev SNSD-a uskoro pred Ustavnim sudom BiH: Pred sudom koji ne priznaju osporavaju Šmitove izmjene

Pred Ustavnim sudom BiH uskoro će se naći zahtjev Kluba SNSD-a u NSRS-u za ocjenu ustavnosti izmjena Krivičnog zakona BiH, koje je u julu 2023. donio visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt).

Na sjednici 2. i 3. jula USBiH bi najprije trebao odlučiti hoće li prihvatiti zahtjev da uopće razmatra apelaciju vezanu za član 203a, po kojem se neizvršavanje odluka visokog predstavnika tretira kao krivično djelo.

Političko djelovanje

Na osnovu ovih izmjena Sud BiH je bivšeg predsjednika RS-a Milorada Dodika osudio na godinu zatvora i zabranio mu političko djelovanje u periodu od šest godina.

- Da je Ustavni sud BiH, u postupku zaštite ljudskih prava Dodika, pokrenutog protiv odluka Suda BiH, našao da ovaj zakon ne zadovoljava standarde kvaliteta zakona - preciznosti, jasnoće, predvidljivosti, odnosno standard vladavine prava, već bi utvrdio da je došlo do povrede njegovih ljudskih prava. To se nije desilo. U međuvremenu, nisu se pojavili novi argumenti da se ospori ustavnost ovog zakona, a naročito nakon što je Evropski sud za ljudska prava nedavno odbacio aplikaciju Dodika. Zbog toga smatram da je mala ili nikakva vjerovatnoća da će Ustavni sud BiH osporiti ustavnost ovog zakona – kaže viši asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Harun Išerić.