U periodu tropskih vrućina raste opasnost od požara: Cigareta ili komad stakla mogu uzrokovati katastrofu

Dramatični prizori s mostarske deponije Uborak, višednevna borba s vatrenom stihijom, višemilionska šteta i evakuacija dijela stanovnika najuvjerljivija su opomena u periodu tropskih vrelina koje su zahvatile i BiH.
Novi rekordi
Dok dnevne temperature rastu do 37 stepeni, meteorolozi za vikend najavljuju obaranje junskih rekorda, a živa u termometru mogla bi dostići 40, a na otvorenom čak i 55 stepeni.
- Svake godine, u periodima kad imamo visoke temperature zraka, kad maltene nema nikakve vlažnosti u vegetaciji, požari su učestaliji. Oko nas je lahko zapaljiva podloga, pa i komad stakla, posebno na područjima krša i kamena, može izazvati požar. Takvih je bilo više slučajeva. Najbitnije je da građani jednom shvate da moraju biti odgovorni, da ne koriste roštilje, ne pale vatre, jer to je i zakonom zabranjeno i za to postoje sankcije. Ljudski nemar je najčešći uzrok požara – kazao je za “Avaz” predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža Nijaz Imamović.
Dok vatrogasci ovih dana organiziraju patrolni rad i obilazak izletišta i odlagališta smeća, inspektor za zaštitu od požara i sudski vještak Fehret Ibrak podsjeća da s tropskim vrućinama raste opasnost i od požara na stambenim objektima.
Ogroman rizik
- Izloženi su većem zagrijavanju, drvo se suši, a proteklih dana smo imali i grmljavine, pa udar groma i mala iskra na našim krovnim konstrukcijama može izazvati nesagledive posljedice. Na otvorenom, trava je potpuno suha, pa vatru i roštilje ne treba paliti na otvorenom. Bacanje opuška cigarete, stakla, staklene ambalaže u prirodu predstavlja ogroman rizik. Samo ozbiljnošću i poštivanjem zakonskih propisa možemo prevenirati posljedice koje možemo imati – ističe Ibrak.
Apel građanima
Naši sagovornici apeliraju na građane da u slučaju pojave vatre u što kraćem roku alarmiraju vatrogasne službe na broj 123, jer brzina reakcije je ključna u sprečavanju težih posljedica. Kako kažu, potrebno je odmah reagirati bez imalo oklijevanja.