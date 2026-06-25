U periodu tropskih vrućina raste opasnost od požara: Cigareta ili komad stakla mogu uzrokovati katastrofu

Dramatični prizori s mostarske deponije Uborak, višednevna borba s vatrenom stihijom, višemilionska šteta i evakuacija dijela stanovnika najuvjerljivija su opomena u periodu tropskih vrelina koje su zahvatile i BiH.

Novi rekordi

Dok dnevne temperature rastu do 37 stepeni, meteorolozi za vikend najavljuju obaranje junskih rekorda, a živa u termometru mogla bi dostići 40, a na otvorenom čak i 55 stepeni.

- Svake godine, u periodima kad imamo visoke temperature zraka, kad maltene nema nikakve vlažnosti u vegetaciji, požari su učestaliji. Oko nas je lahko zapaljiva podloga, pa i komad stakla, posebno na područjima krša i kamena, može izazvati požar. Takvih je bilo više slučajeva. Najbitnije je da građani jednom shvate da moraju biti odgovorni, da ne koriste roštilje, ne pale vatre, jer to je i zakonom zabranjeno i za to postoje sankcije. Ljudski nemar je najčešći uzrok požara – kazao je za “Avaz” predsjednik Vatrogasnog društva Ilidža Nijaz Imamović.