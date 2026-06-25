Izloženost nerealnim prikazima života izaziva brojne rizike: Korištenje interneta nosi ozbiljne posljedice za razvoj djece

Društvene mreže danas predstavljaju jedan od najutjecajnijih faktora u odrastanju djece i adolescenata, a stručnjaci sve češće upozoravaju da njihov rani i nekontrolisani utjecaj može imati dugoročne posljedice po psihički razvoj mladih. U periodu djetinjstva i adolescencije formiraju se identitet, samopouzdanje i emocionalna stabilnost, zbog čega je ovaj uzrast posebno osjetljiv na vanjske utjecaje.

Društvene mreže u tom procesu imaju dvostruku ulogu, s jedne strane nude informacije i zabavu, ali s druge stvaraju pritisak, nerealna očekivanja i stalna poređenja.

Idealizirani prikazi

Djeca i mladi na društvenim mrežama svakodnevno su izloženi idealiziranim prikazima života, tijela i uspjeha, što često dovodi do osjećaja manje vrijednosti i narušenog samopouzdanja. Stručnjaci upozoravaju da ovakav sadržaj posebno pogađa djecu koja još nemaju razvijene mehanizme kritičkog razmišljanja i emocionalne zaštite.

Psihologinja Đana Lončarica za „Dnevni avaz“ ističe da jedan od najvećih rizika korištenja društvenih mreža kod djece leži u činjenici da mogu stupiti u kontakt s nepoznatim osobama, bez znanja i kontrole roditelja.

- Najveći rizici društvenih mreža kod djece je što djeca mogu doći u dodir s bilo kim, i ako roditelji nemaju uvid s kim su djeca u kontaktu, zaista može doći do problema i komplikacija - navodi Lončarica.