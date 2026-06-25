Izloženost nerealnim prikazima života izaziva brojne rizike: Korištenje interneta nosi ozbiljne posljedice za razvoj djece

Društvene mreže danas predstavljaju jedan od najutjecajnijih faktora u odrastanju djece i adolescenata, a stručnjaci sve češće upozoravaju da njihov rani i nekontrolisani utjecaj može imati dugoročne posljedice po psihički razvoj mladih. U periodu djetinjstva i adolescencije formiraju se identitet, samopouzdanje i emocionalna stabilnost, zbog čega je ovaj uzrast posebno osjetljiv na vanjske utjecaje.
Društvene mreže u tom procesu imaju dvostruku ulogu, s jedne strane nude informacije i zabavu, ali s druge stvaraju pritisak, nerealna očekivanja i stalna poređenja.
Idealizirani prikazi
Djeca i mladi na društvenim mrežama svakodnevno su izloženi idealiziranim prikazima života, tijela i uspjeha, što često dovodi do osjećaja manje vrijednosti i narušenog samopouzdanja. Stručnjaci upozoravaju da ovakav sadržaj posebno pogađa djecu koja još nemaju razvijene mehanizme kritičkog razmišljanja i emocionalne zaštite.
Psihologinja Đana Lončarica za „Dnevni avaz“ ističe da jedan od najvećih rizika korištenja društvenih mreža kod djece leži u činjenici da mogu stupiti u kontakt s nepoznatim osobama, bez znanja i kontrole roditelja.
- Najveći rizici društvenih mreža kod djece je što djeca mogu doći u dodir s bilo kim, i ako roditelji nemaju uvid s kim su djeca u kontaktu, zaista može doći do problema i komplikacija - navodi Lončarica.
Ona upozorava i na sve prisutniji problem imitacije ponašanja s interneta, gdje se djeca ugledaju na osobe koje prate na mrežama.
- Isto je rizik što se djeca ugledaju i modeliraju neke ljude s društvenih mreža, upoređuju se s njima i nastoje imitirati ta ponašanja, što nije u skladu s njihovim kontekstom, vrijednostima ili trenutnom životnom situacijom - pojašnjava ona.
Lončarica naglašava da roditelji trebaju imati aktivniju ulogu u praćenju digitalnog života djece, posebno kada je riječ o mlađem uzrastu.
- Tako da bi roditelji uvijek trebali, posebno za mlađu djecu, imati uvid šta djeca rade na društvenim mrežama i s kim su u kontaktu - ističe psihologinja.
Međutim, kako dodaje, jednako je važno da djeca imaju kvalitetne alternative van digitalnog svijeta.
- Djeci je potrebno omogućiti što više neposrednih iskustava koja će zamijeniti stalno bivanje na društvenim mrežama, kroz sport, muziku i razne druge hobije, kako bi ispunili potrebe koje su im bitne za zdrav rast i razvoj - navodi ona.
Ponuditi alternativu
Govoreći o mogućim zabranama korištenja društvenih mreža, Lončarica smatra da restrikcije same po sebi nisu najefikasnije rješenje.
- Ja mislim da je uvijek bolje da djeca sama izaberu da ne budu toliko na društvenim mrežama, a da bi to mogla izabrati, djeca uvijek moraju imati neku alternativu - kaže ona.
Prema njenim riječima, djeca koja su uključena u sport, muziku i imaju stabilno društveno okruženje imaju znatno manju potrebu za online sadržajem.
Odgovornost roditelja
Lončarica zaključuje da je odgovornost na odraslima da djeci obezbijede bogat i sadržajan svakodnevni život, koji će ih prirodno udaljiti od prekomjernog korištenja digitalnih platformi.
- Ja bih prije rekao da mi odrasli trebamo djeci obezbijediti svakodnevna iskustva i aktivnosti, i da će djeca tada manje posezati za društvenim mrežama - zaključuje psihologinja Đana Lončarica.