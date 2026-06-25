Dodik: Prije godinu je Bakir govorio da nema većeg snažnijeg političara od mene, a sada govori da me treba ukloniti silom

- Prije samo godinu dana Bakir Izetbegović je javno rekao da Srbi nemaju većeg i snažnijeg političara od mene. Danas isti taj Bakir govori da me treba ukloniti silom. To je dokaz njihove nemoći i naše pobjede. Kada ne možete pobijediti volju naroda, onda prizivate silu. Ali njihov cilj nisam ja. Ja sam samo prepreka. Njihov cilj je Republika Srpska: njezine institucije, njezina imovina, njezina sloboda i njezino pravo da sama odlučuje o sebi. Zato im poručujem: pobjeđivao sam vas do sada, pobjeđivat ću vas i u budućnosti - i Bakira, i Blamušu, i Sarajevčiće i sve potpisnike sarajevskih sporazuma i koalicije protiv Republike Srpske - naveo je Dodik.