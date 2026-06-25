HRS optužuje: Problem hrvatske djece u Bugojnu nije sukob s Bošnjacima, nego gramzivost hrvatske elite

Hrvatska republikanska stranka (HRS) upozorila je da problem hrvatske djece u Bugojnu nije posljedica međunacionalnih odnosa niti sukoba s Bošnjacima, nego rezultat loših odluka i političke odgovornosti hrvatskih vlasti.

Odluka o preseljenju

Iz HRS-a su naveli da taj problem nije generiran međunacionalnim netrpeljivostima i da to nije sukob Hrvata i Bošnjaka.

- Ovo je puno gore: ovo je posljedica gramzivosti, trgovine i gladi hrvatske vladajuće elite - navode.

Nakon sastanka s roditeljima učenika OŠ "Jaklić", zastupnik u Parlamentu FBiH Slaven Raguž istaknuo je da se djecu planira izmjestiti iz postojeće škole u objekt neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, u koji bi trebalo biti uloženo više od milion KM javnog novca.

Riječ je o zgradi koja je nekada pripadala časnim sestrama Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog i koja je još uvijek predmet sudskog spora. HRS smatra neprihvatljivim ulaganje značajnih sredstava u objekt čija je vlasnička budućnost neizvjesna, osobito jer bi se koristio samo ograničeno vrijeme.

Posebno naglašavaju da odluku o preseljenju donosi Ministarstvo obrazovanja kojim upravljaju hrvatski predstavnici te da odgovornost snose i hrvatski kadrovi uključeni u upravljanje poduzećem Šume SBK.

Izgradnja škole

Prema njihovom stavu, niko nema pravo predstavljati ovaj slučaj kao nacionalni problem kada se radi o političkim odlukama hrvatskih dužnosnika.

HRS podsjeća da Bugojno ima posebno značenje za hrvatski povratak i opstanak te smatra da bi prioritet trebalo biti trajno rješenje, odnosno izgradnja nove škole za koju već postoje ideja i lokacijsko odobrenje.

Upozoravaju da je sve drugo privremeno rješenje koje ne pruža sigurnost ni djeci ni roditeljima te najavljuju da će o ovom pitanju biti upoznate i institucije Republike Hrvatske.