Video / Velika sigurnosna vježba na Tuzlanskom aerodromu: Simulirani oružani napad i talačka kriza

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla uspješno je realizirana sveobuhvatna vježba odgovora na krizne situacije, čiji je cilj bio provjera spremnosti svih nadležnih službi u slučaju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji.
OBLIKOVANJE TIJELA
PROVJERA SPREMNOSTI
Vježbu su organizovali JP Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Na Međunarodnom aerodromu Tuzla uspješno je realizirana sveobuhvatna vježba odgovora na krizne situacije, čiji je cilj bio provjera spremnosti svih nadležnih službi u slučaju ozbiljnih sigurnosnih prijetnji.
Vježbu su organizovali JP Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a tokom aktivnosti su simulirani oružani napad, talačka situacija, kao i pronalazak napuštenog prtljaga u kojem se nalazila improvizovana eksplozivna naprava.
Cijelom operacijom rukovodio je Državni odbor za sigurnost civilnog zrakoplovstva BiH, na čijem čelu je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak.
Ova vježba provedena je u skladu s Programom sigurnosti civilnog zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, kao i međunarodnim standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO).
Pored članova Državnog odbora, u vježbi su učestvovali i zaposlenici Međunarodnog aerodroma Tuzla, pripadnici SIPA-e, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, MUP-a Tuzlanskog kantona, Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH te EUFOR-a.
Iz Ministarstva sigurnosti BiH poručeno je da su u proteklom periodu intenzivirane ovakve aktivnosti, uz plan da svaki aerodrom u zemlji godišnje provodi slične vježbe.
Tokom vježbe demonstriran je visok nivo operativne spremnosti, koordinacije i saradnje svih uključenih institucija u odgovoru na krizne situacije.
Rezultati pokazuju da Bosna i Hercegovina kontinuirano unapređuje svoje kapacitete za prevenciju i reagovanje na sigurnosne izazove, te prati savremene međunarodne standarde u oblasti civilnog zrakoplovstva.
Posebno je naglašeno da se na ovaj način jačaju kapaciteti u borbi protiv svih oblika kriminala i terorizma, ali i ispunjavaju obaveze BiH u procesu evropskih integracija.
Prisutnima su se obratili zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak te načelnik štaba EUFOR-a, brigadni general Trajan Magerka (Traian Magerca).
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