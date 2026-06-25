Održana konferencija "Moderni sigurnosni izazovi - Organizovani kriminal i savremene prijetnje sigurnosti“

U Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je održana stručna konferencija "Moderni sigurnosni izazovi - Organizovani kriminal i savremene prijetnje sigurnosti". Konferenciju je organiziralo Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti (UKKMS), u partnerstvu s Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Globalnom inicijativom protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (GI-TOC), uz podršku Parlamentarne skupštine BiH.

Borba protiv organizovanog kriminala pitanje vladavine prava

Konferencija je okupila predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti, policijskih i sigurnosnih agencija, pravosuđa, akademske zajednice, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva, potvrđujući značaj međuinstitucionalne saradnje u odgovoru na savremene sigurnosne prijetnje.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović je istakao da je borba protiv organizovanog kriminala pitanje vladavine prava, ekonomskog razvoja i povjerenja građana u institucije, naglašavajući da savremene prijetnje zahtijevaju koordinisan odgovor svih nadležnih aktera.

Potreba za snažnijom saradnjom institucija

Prisutnima su se obratili i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr. Jasmin Ahić, predsjednica Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti Mirela Mujović te program menadžerica Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI-TOC) Almedina Dodić, koji su ukazali na sve složenije oblike organizovanog kriminala, zloupotrebe droga, cyber kriminala i drugih sigurnosnih prijetnji, naglašavajući potrebu za snažnijom saradnjom institucija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

- Sigurnosni izazovi s kojima se danas suočavamo sve su kompleksniji i zahtijevaju koordinisan odgovor institucija, akademske zajednice i međunarodnih partnera. Ovu konferenciju organizujemo s ciljem da okupimo najrelevantnije stručnjake kako bismo razmijenili iskustva, ponudili konkretna rješenja i doprinijeli kreiranju efikasnijih politika u oblasti sigurnosti. Vjerujemo da će zaključci konferencije predstavljati važan doprinos unapređenju borbe protiv organizovanog kriminala i drugih savremenih sigurnosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini - kazala je Mirela Mujović, predsjednica UKKMS.

Jačanje koordinacije između institucija

Tokom cjelodnevnog programa održana su tri stručna panela posvećena savremenim oblicima organizovanog kriminala i institucionalnim odgovorima, međuinstitucionalnoj saradnji u prevenciji i suzbijanju zloupotrebe droga, te cyber sigurnosti, cyber kriminalu i ulozi telekomunikacija u nacionalnoj sigurnosti.

Učesnici su kroz stručne prezentacije i panel diskusije razmijenili iskustva, analizirali aktuelne izazove i predstavili primjere dobre prakse iz Bosne i Hercegovine i međunarodnog okruženja. Poseban naglasak stavljen je na jačanje koordinacije između institucija, razvoj preventivnih politika i unapređenje kapaciteta za odgovor na nove sigurnosne prijetnje.

Borba protiv organizovanog kriminala

Zaključeno je da organizovani kriminal i savremeni sigurnosni izazovi zahtijevaju kontinuirano unapređenje zakonodavnog okvira, institucionalnih kapaciteta i međunarodne saradnje, te da ovakvi stručni skupovi predstavljaju važnu platformu za povezivanje nauke, prakse i donosilaca odluka u kreiranju efikasnijih sigurnosnih politika.

- Borba protiv organizovanog kriminala zahtijeva više od provođenja zakona – zahtijeva povjerenje, razmjenu informacija i partnerstvo između institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija. Kroz ovakve inicijative želimo doprinijeti jačanju regionalne saradnje i razvoju politika zasnovanih na dokazima koje mogu odgovoriti na sve kompleksnije sigurnosne izazove - kaže viša analitičarka Globalne inicijative Anesa Agović Đozo.

Zaključci i preporuke s konferencije bit će dostavljeni nadležnim institucijama kao doprinos daljnjem unapređenju sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine, što je bio i jedan od ključnih ciljeva konferencije.