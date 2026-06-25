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NAFTA

Moguća poskupljenja zbog zakašnjelog efekta krize

Na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više

Moguća poskupljenja. Facebook

D. E.

25.6.2026

Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac rekao je da je zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo do pada cijena nafte i na domaćem tržištu, ali da su zbog takozvanog zakasnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja.

Puhovac objašnjava da na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više, zbog čega su moguća poskupljenja.

- Nadamo se da taj efekat neće značajnije uticati na kretanje cijena, ali ćemo nastaviti da pažljivo pratimo stanje na tržištu i reagujemo ukoliko bude potrebe - rekao je Puhovac.

# NAFTA
# POSKUPLJENJA
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