Rasterećenje Vrapčića: Mostar sprema nove lokacije za pretovar otpada

U Mostaru će biti četiri lokacije za pretovar otpada kako bi se vozio na deponije u drugim dijelovima zemlje, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić medijima nakon novog sastanka Kriznog sštaba Civilne zaštite Grada Mostara. Naveo je kako je održan sastanak s predstavnicima građana sjevernih naselja Mostara koji blokiraju pretovar smeća.

- Sastanak je bio jako dobar. Nisu znali hoće li smeće ostati tu. Dali smo im čvrste garancije da se otpad odmah pretovara i odvozi na druge deponije u BiH. Njihova bojazan je da sjeverni dio grada uvijek ima priču oko komunale. Mogu razumjeti to i ljudi pomalo tamo nemaju povjerenja. Obzirom da sada pričamo o pretovarnom mjestu smo jasno objasnili što ćemo raditi. I znak je dobre volje da čitav grad podnese teret zajedno. Stožer će tražiti dodatne lokacije za pretovar'', rekao je Kordić.

Naveo je kako će JP Komunalno pripremiti još tri alternativne lokacije.

- Reciklažna dvorišna nisu spremna za pretovar, zato će Komunalno njih pripremiti. Jedno u južnom dijelu, jedno u sjevernom i jedan dio deponije. Ponovno ponavljam da se radi o pretovaru. Čim se steknu uslovi, koristit ćemo sve te lokacije da da rasteretimo lokaciju u Vrapčićima. Nemamo vremena ni uslova čekati. Nadam se da nećemo imati potrebe za policijskim intervencijama', rekao je Kordić i dodao kako će se u petak krenuti s pretovarom s pretovarnog mjesta koje je ranije određeno, a s ostalih kad se ona dovedu u stanje prihvatljivo za pretovar.

Na pitanje koliko dugo će deponije primati mostarski otpad, Kordić je rekao kako je ugovor s deponijama potpisan na mjesec dana.

- Imamo puno upitnika da se ne može dati tačan odgovor do kada će ovo skupa trajati. Zbog toga zasjedamo 24 sata i sastajemo se svako malo - rekao je Kordić.

Govoreći o inspekcijskom nalazu o pretovatrnom mjestu u Vrapčićima, rekao je kako inspekcija nije nadležna, ali da nisu ni primili nikakav upravni akt od inspekcije i da će, ako ga zaprime, postupati po zakonu.

Dodao je i kako nema nikakvih informacija o istragama koje provode tužilaštvo i policija.