Tinejdžer preminuo u mostarskoj bolnici nakon pada s električnog romobila

Petnaestogodišnjak je preminuo u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar nakon što je zadobio teške povrede u padu s električnog romobila.

Nesreća se dogodila u utorak u okolini Metkovića, a mladić je nakon pada hitno prevezen u mostarsku bolnicu. Ljekari su se borili za njegov život, ali je tinejdžer, nažalost, preminuo jučer.

Prema informacijama koje prenosi Dubrovački dnevnik, grupa djece družila se u okolini Metkovića, a jedno od njih je došlo električnim romobilom. Dječaci su se smjenjivali u vožnji.

Kada je na red došao 15-godišnjak, sjeo je na romobil, krenuo, a potom ubrzo izgubio kontrolu i pao na cestu. Prilikom pada snažno je udario glavom o asfalt.

Okolnosti nesreće bit će poznate nakon istrage nadležnih institucija.