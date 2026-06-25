Snimak iz zraka / Stoljećima ponosna i nepobjediva BiH, danas njeno ime pronose nogometni Zmajevi

Dok kamera preleće iznad starih zidina Bobovca, mjesta s kojeg su bosanski kraljevi nekad čuvali svoju zemlju, teško je ne zastati i ne pomisliti koliko je dug put prošla ova država.

Danas, stoljećima kasnije, neki novi junaci nose njene boje. Ne brane kamene zidine, nego grb na grudima. Ne bore se mačevima, nego srcem, borbenošću i zajedništvom. I pred milionima ljudi širom svijeta, pronose ime Bosne i Hercegovine na najvećoj sportskoj sceni.

Ovdje su nastajale odluke koje su oblikovale historiju. Carevine su dolazile i odlazile, vjetrovi su nosili vremena, ali je ostala Bosna, tvrdoglava, ponosna i svoja.

Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh

Franjo Tunjić iz Vukanovića: Navijamo za BiH, tu sam se rodio, tu živim, ovdje zarađujem kruh

Kada Zmajevi izađu na teren, ne izlazi samo jedanaest igrača, nego cijela zemlja, svi oni koji su godinama strpljivo čekali i sanjali te trenutke.

Od Bobovca do Mundijala nije put u kilometrima, nego je to putovanje koje je trajalo stoljećima. To je put naroda koji je znao padati, ali se uvijek dizao. To je put zemlje koja je, uprkos svemu, iznova dokazivala da pripada velikoj sceni kada vjeruje u sebe.

I zato, dok se zastava Bosne i Hercegovine vijori među zastavama svijeta, a himna odjekuje stadionima, jasno je da ovo nije samo sport, nego i priča o identitetu, ponosu i pripadnosti. Priča koja je počela davno, među zidinama Bobovca, a danas živi na travnjacima Mundijala.