"Avaz-roto press" raspisuje konkurs za posao stručnog saradnika za pravne poslove

„Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, raspisuje oglas za prijem u radni odnos:

Stručni saradnik za pravne poslove (diplomirani pravnik)......................... 1 izvršilac

OPIS POSLOVA:

- Proučava zakone i propise, te postupa u skladu sa njima i Kodeksom pravničke etike.

- Od Službe za plan, finansije i računovodstvo prima naloge za utuženja komitenata koji nisu platili svoj dug prema Društvu.

- Piše tužbe na osnovu naloga i iste predaje sudu.

- Prima tužbe, pregleda, evidentira i zavodi ih u evidenciju privrednih sporova.

- Priprema dokumentaciju za saradnju sa advokatima, notarima i sudovima.

- Prati tendere i javne nabavke te priprema tendersku dokumentaciju.

- Zastupa Društvo po punomoći koje mu izdaje Direktor Društva u svim postupcima koji se vode pred sudovima i drugim organima.

- Prima i ulaže poštu vezanu za privredne i građanske sporove.

- Priprema podneske za privredne i građanske sporove.

- Vodi evidenciju rasprava koje su zakazane pred sudovima i drugim organima.

- Vodi evidenciju svih sporova.

- Pravi analize, izvještaje, i slično na traženje nadređenih.

- Odgovoran je za pravovremeno preduzimanje svih pravnih radnji u zakonom utvrđenim rokovima (podnošenje tužbi, ulaganje žalbi i drugih redovnih i vanrednih pravnih lijekova).

- Po nalogu Direktora pravi ugovore o zasnivanju radnog odnosa za sve radnike, popunjava prijave i odjave radnika.

- Vodi dnevno ažurnu evidenciju svih radnika i dosjee istih.

- Priprema odluke na traženje Direktora Društva, rješenja o godišnjim odmorima, te potvrde na traženje radnika.

- Sačinjava sve potrebne ugovore za potrebe društva (ugovori o poslovnoj saradnji, zakupu, prodaji i dr.).

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće uslove:

- Završena VSS-Pravni fakultet

- Dvije godine radnog iskustva

- Poznavanje engleskog jezika

Ukoliko smatrate da zadovoljavate kriterije, a želite postati dio našeg tima, molimo da Vašu prijavu uz CV, kao i dokaze o ispunjavanju uslova iz oglasa, dostavite na e-mail adresu: [email protected].

„Avaz-roto press“ d.o.o. Sarajevo, ul. Tešanjska 24, Sarajevo ili putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Razgovor će se obaviti sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz oglasa.

Lokacija: Sarajevo