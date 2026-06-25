Poziv na hitnu akciju očuvanja Neretve: Upućena inicijativa Parlamentu BiH

Mreža Aarhus centara u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa CEE Bankwatch Network, uputila je Parlamentarnoj skupštini BiH inicijativu za razmatranje i usvajanje Deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka.

Oba doma

Inicijativa je dostavljena predsjedavajućim oba doma Parlamenta BiH, uz poziv da se dokument uvrsti u parlamentarnu proceduru i razmotri kroz redovne institucionalne mehanizme.

Deklaracija se pokreće simbolično 25. juna, na godišnjicu usvajanja Aarhuske konvencije, a njen cilj je jačanje zaštite jednog od najvažnijih riječnih sistema u Bosni i Hercegovini i Evropi.

U dokumentu se naglašava da rijeka Neretva sa pritokama predstavlja izuzetno prirodno bogatstvo, ključno za snabdijevanje pitkom vodom, očuvanje biološke raznolikosti, otpornost na klimatske promjene, kao i razvoj lokalnih zajednica i održivog turizma.

Poseban akcenat stavljen je na Gornju Neretvu, čiji je ekosistem prepoznat kao posebno vrijedan kroz međunarodna naučna istraživanja i inicijativu Neretva Science Week.

Hitno djelovanje

Deklaracija se poziva na međunarodne obaveze BiH koje proizlaze iz Aarhuske, Bernske, Konvencije o biološkoj raznolikosti i Espoo konvencije, kao i obaveze iz procesa evropskih integracija u okviru Poglavlja 27 – Okoliš i klimatske promjene.

Također se podsjeća na Preporuku Bernske konvencije iz 2022. godine, kojom se od BiH traži preduzimanje konkretnih mjera za zaštitu Neretve od štetnih hidroenergetskih projekata.

Inicijatori upozoravaju na potrebu hitnog institucionalnog djelovanja kako bi se očuvalo jedno od najvrjednijih prirodnih područja u zemlji.