Ćamil Duraković u posjeti Velikoj Britaniji: Moramo sačuvati saveznike i partnere u svijetu

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković boravit će u posjeti Velikoj Britaniji, tokom koje će se u Guildfordu i Londonu sastati s predstavnicima bh. dijaspore, organizacijama koje okupljaju preživjele genocida u Srebrenici.

U fokusu posjete bit će podizanje svijesti o genocidu u Srebrenici, očuvanje kulture sjećanja i jačanje međunarodne podrške Bosni i Hercegovini.

Duraković će posebno govoriti o trenutnom položaju bošnjačke povratničke zajednice u RS, s naglaskom na ljudska prava, sigurnost, jednakopravnost, jezik, obrazovanje, institucionalnu zastupljenost i svakodnevne izazove s kojima se povratnici suočavaju.

- U Ujedinjeno Kraljevstvo dolazim s jasnom porukom: istina o Srebrenici mora ostati međunarodna obaveza, a položaj Bošnjaka u entitetu RS mora biti tema ozbiljnog političkog razgovora. Naši ljudi ne traže privilegije, nego pravo na sigurnost, dostojanstvo i jednakost - rekao je Duraković.

Čin sjećanja

On će tokom boravka učestvovati i na memorijalnoj šetnji "Marš mira Guildford 2026", koju organizira Asocijacija preživjelih genocida u Srebrenici UK.

- Marš mira u Guildfordu nije samo simbolična šetnja. To je čin sjećanja, solidarnosti i odgovornosti. Kada ljudi u Velikoj Britaniji hodaju u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, oni šalju poruku da žrtve nisu zaboravljene i da istina ima svoje saveznike - istakao je Duraković.

Ova posjeta ima važan institucionalni i simbolički značaj. Ona potvrđuje opredijeljenost da se pitanje položaja Bošnjaka u entitetu RS snažnije predstavi međunarodnoj javnosti, ne kao unutrašnje političko pitanje, već kao pitanje ljudskih prava, povratka, sigurnosti i poštivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

- Internacionalizacija bošnjačkog pitanja u RS-u nije stvar političke okretnosti naših predstavnika, nego nužnosti. Ljudi moraju razumjeti šta se dešava na terenu: kako izgleda povratak bez pune institucionalne zaštite, kako izgleda život u sredinama gdje se osporava jezik, identitet, sjećanje i pravo na ravnopravnost - naglasio je Duraković.

Velika Britanija je jedan od važnih saveznika BiH, posebno u oblasti očuvanja mira, podrške državnim institucijama, borbe protiv negiranja genocida i jačanja demokratskih procesa.

Glas povratnika

Upravo zato je, dodaje Duraković, važno da se glas povratnika, preživjelih i porodica žrtava čuje i u britanskim institucijama, ali i među građanima, dijasporom i prijateljima BiH.

- Velika Britanija je važan prijatelj Bosne i Hercegovine. Naša je obaveza da taj prostor prijateljstva koristimo odgovorno, da govorimo o istini, da tražimo podršku za povratničke zajednice i da gradimo savezništva koja štite mir, ljudska prava i budućnost Bosne i Hercegovine - kazao je Duraković.

Posjeta će biti prilika da se dodatno osnaže veze s bosanskohercegovačkom zajednicom u Ujedinjenom Kraljevstvu, izrazi zahvalnost za njihov dugogodišnji rad na očuvanju istine o Srebrenici, te otvore novi prostori saradnje u oblasti sjećanja, obrazovanja, zagovaranja i podrške povratničkim zajednicama u BiH.