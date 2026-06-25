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SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

Policija nakon smrti 14-godišnjaka apeluje na korištenje zaštitnih kaciga

Dječak tokom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, te je zadobio teške povrede glave opasne po život

Električni romobil. Platforma X (Slika ne opisuje događaj iz teksta)

FENA

25.6.2026

Četrnaestogodišnji dječak preminuo je od posljedica teških ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila koji se dogodio 22. juna u Metkoviću, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su uviđaj i kriminalističko istraživanje nesretnog slučaja koji se dogodio na nerazvrstanoj cesti u blizini Ulice Ljudevita Gaja. Utvrđeno je kako je maloljetnik, upravljajući električnim romobilom, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i pao na trotoar.

Budući da tokom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, zadobio je teške povrede glave opasne po život. Nakon hitne medicinske intervencije i liječenja u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, preminuo je u noći s 23. na 24. juni.

O događaju je podnesen poseban izvještaj Kantonalnom državnom tužilaštvu u Dubrovniku.

Policija je uputila apel vozačima električnih romobila i njihovim roditeljima na dosljedno poštivanje saobraćajnih propisa i korištenje zaštitne opreme, posebno zaštitne kacige.

# APEL
# POLICIJA
# ELEKTRIČNI ROMOBILI
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