Policija nakon smrti 14-godišnjaka apeluje na korištenje zaštitnih kaciga

Četrnaestogodišnji dječak preminuo je od posljedica teških ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila koji se dogodio 22. juna u Metkoviću, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Policijski službenici Policijske postaje Metković dovršili su uviđaj i kriminalističko istraživanje nesretnog slučaja koji se dogodio na nerazvrstanoj cesti u blizini Ulice Ljudevita Gaja. Utvrđeno je kako je maloljetnik, upravljajući električnim romobilom, iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i pao na trotoar.

Budući da tokom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu, zadobio je teške povrede glave opasne po život. Nakon hitne medicinske intervencije i liječenja u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, preminuo je u noći s 23. na 24. juni.

O događaju je podnesen poseban izvještaj Kantonalnom državnom tužilaštvu u Dubrovniku.

Policija je uputila apel vozačima električnih romobila i njihovim roditeljima na dosljedno poštivanje saobraćajnih propisa i korištenje zaštitne opreme, posebno zaštitne kacige.