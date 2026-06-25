Nikšić: Nisam razgovarao s Izetbegovićem, Federacija bolje funkcioniše kada SDA nije dio vlasti

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić govorio je u Dnevniku D Federalne televizije o budućnosti Željezare Zenica, stanju u rudnicima, zaduženosti Federacije, istrazi u Autocestama FBiH te mogućim postizbornim koalicijama.

Komentarišući ročište pred Općinskim sudom u Zenici ozahtjevu za otvaranje stečajnog postupka u Željezari Zenica, Nikšić je izrazio uvjerenje da će sud primijeniti zakon koji je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio upravo kako bi se stečaj spriječio.

- Na prijedlog vlade oba doma Parlamenta usvojila su 'lex specialis' vezan za Željezaru Zenica, kojim su predviđene ove situacije kako bismo spriječili scenarij koji će dovesti do otvaranja stečajnog postupka i otpuštanja radnika. Duboko sam uvjeren da će sud razmatrati situaciju i da su ispunjeni uvjeti da se ide u pravcu imenovanja privremene uprave - kazao je Nikšić, dodavši da je siguran da će vlada pronaći način da Željezara nastavi s proizvodnjom i ostane okosnica te industrijske grane u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Rudnici pred restrukturiranjem

Nikšić je podsjetio da je Rudnik Zenica već ušao u proces gašenja jer poslovanje više nije bilo održivo. Upozorio je da slični problemi prijete i drugim rudnicima bez promjena u upravljanju i restrukturiranju.

- Rudnici neće moći opstati ukoliko ne promijenimo odnos prema njima i ne pokažemo odgovornost i efikasnost. Još uvijek nismo u fazi da možemo ugasiti rudnike i odreći se uglja koji nam treba za energetsku stabilnost Federacije Bosne i Hercegovine", naglasio je premijer. Što se tiče Rudnika Breza, istaknuo je da problem nije nedostatak uglja, već tehnološke poteškoće i problemi s opremom. Za radnike koji odlaze u penziju vlada traži rješenja kroz fondove Svjetske banke namijenjene pravednoj tranziciji.

Autoceste i EIB

Komentarišući obustavu finansiranja pojedinih projekata od strane Evropske investicione banke (EIB), Nikšić je ponovio da se sporne radnje odnose na period prije mandata aktuelne vlade, te ocijenio da je ponašanje EIB-a "prilično neodgovorno".

- Oni imaju ugovor s državom Bosnom i Hercegovinom. Kompanije koje su odradile svoj posao ne mogu i ne smiju biti kažnjene. Niko neće amnestirati onoga ko je eventualno radio nezakonite radnje, ali ono što su izvođači uradili mora se platiti. Treba istražiti ko je pumpao cijene i dogovarao poslove - poručio je Nikšić, napominjući da je i sam podnio dvije krivične prijave.

"Federacija nije prezadužena"

Nikšić je odbacio tvrdnje da javni dug Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan problem, ističući da je omjer javnog duga i bruto domaćeg proizvoda smanjen s 25 na oko 20 posto otkako je preuzeo dužnost premijera.

- Federacija je među najmanje zaduženima u regionu, vjerovatno i u Evropi. Nijedna konvertibilna marka nije zaduženje mimo onoga što je planirano budžetom - rekao je, dodavši da oni koji šire paniku govore samo o jednoj strani priče.

Koalicija sa SDA: nema konkretnih razgovora

Na pitanje o mogućoj postizbornoj suradnji s SDA, nakon Izetbegovićeve izjave da ne isključuje saradnju s SDP-om, Nikšić je poručio da između njega i lidera SDA nije bilo konkretnih razgovora o toj temi.

- Znam da je rekao da bi sarađivao sa SDP-om ukoliko u tom SDP-u ne budu gospodin Mijatović i ja. Nisam onaj tip koji će odgovarati na isti način. Svako od nas neka vodi svoju kampanju i svoju priču - kazao je Nikšić, dodavši da SDP i SDA imaju potpisan sporazum o zajedničkom nastupu u entitetu RS, ali da u Federaciji Bosne i Hercegovine stvari "puno bolje funkcionišu" bez SDA.

Na pitanje o zastoju u radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, premijer je potvrdio da parlamentarna većina nije upitna, te da je dogovoreno zakazivanje sjednice nakon što Vlada pripremi ključne zakonske projekte — zakon o boračkom dodatku, zakon o notarima i zakon o posredovanju pri zapošljavanju, prenosi Federalna.ba.