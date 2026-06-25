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Ćudić o razgovoru Dodika i Izetbegovića: Smatra da je sukob unaprijed dogovoren

Smatra da su Dodik i Izetbegović ovisni jedan o drugome

Sabina Ćudić. Fena

S. S.

25.6.2026

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić reagirala je nakon što se u javnosti pojavio audiosnimak telefonskog razgovora prvog čovjeka SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Ona je oba aktera razgovora nazvala "političkim vampirima", koji tajmingom "pokušavaju zasjeniti pozitivne vijesti iz zemlje".

- Dok smo danas s razlogom i ponosom slavili Bosnu i Hercegovinu i fenomenalne momke, politički vampiri gladni pažnje su odlučili da reflektore prebace na sebe, pa makar i očajničkim snimanjem vlastitih razgovora - navela je Ćudić.

Mišljenja je da je riječ o prividnom sukobu i dogovorenoj predstavi za javnost.

- Iz razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića jasno je da se radi o ugovorenom performansu dvojice ljudi koji pokušavaju reanimirati svoje posrnule kampanje sadržajem koji postaje svojevrsna politička pornografija. Naši politički veterani su još jednom dokazali da imaju previše vremena, a premalo ideja - dodala je.

Posebno joj je zasmetalo to što se je snimak objavljen na dan kada se obilježava događaj koji nas okuplja i podsjeća na zajedničke uspjehe.

- Dobili smo još jednu epizodu istrošene tridesetogodišnje sapunice, koju gledamo nevoljko ne bi li saznali: hoće li se uzeti na kraju - rekla je

Smatra da su Dodik i Izetbegović ovisni jedan o drugome.

Na kraju je zaključila da su Dodik i Izetbegović, unatoč prividnim sukobima, zapravo međusobno ovisni na političkoj sceni.

- Jer kada se svi razumni ljudi prestanu javljati Miloradu Dodiku na telefon, on zna da će jedna slušalica — ona od Bakira Izetbegovića — uvijek biti podignuta - zaključila je Ćudić.

# SABINA ĆUDIĆ
# MILORAD DODIK
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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