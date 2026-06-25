Ćudić o razgovoru Dodika i Izetbegovića: Smatra da je sukob unaprijed dogovoren

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić reagirala je nakon što se u javnosti pojavio audiosnimak telefonskog razgovora prvog čovjeka SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.
Ona je oba aktera razgovora nazvala "političkim vampirima", koji tajmingom "pokušavaju zasjeniti pozitivne vijesti iz zemlje".
- Dok smo danas s razlogom i ponosom slavili Bosnu i Hercegovinu i fenomenalne momke, politički vampiri gladni pažnje su odlučili da reflektore prebace na sebe, pa makar i očajničkim snimanjem vlastitih razgovora - navela je Ćudić.
Mišljenja je da je riječ o prividnom sukobu i dogovorenoj predstavi za javnost.
- Iz razgovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića jasno je da se radi o ugovorenom performansu dvojice ljudi koji pokušavaju reanimirati svoje posrnule kampanje sadržajem koji postaje svojevrsna politička pornografija. Naši politički veterani su još jednom dokazali da imaju previše vremena, a premalo ideja - dodala je.
Posebno joj je zasmetalo to što se je snimak objavljen na dan kada se obilježava događaj koji nas okuplja i podsjeća na zajedničke uspjehe.
- Dobili smo još jednu epizodu istrošene tridesetogodišnje sapunice, koju gledamo nevoljko ne bi li saznali: hoće li se uzeti na kraju - rekla je
Smatra da su Dodik i Izetbegović ovisni jedan o drugome.
Na kraju je zaključila da su Dodik i Izetbegović, unatoč prividnim sukobima, zapravo međusobno ovisni na političkoj sceni.
- Jer kada se svi razumni ljudi prestanu javljati Miloradu Dodiku na telefon, on zna da će jedna slušalica — ona od Bakira Izetbegovića — uvijek biti podignuta - zaključila je Ćudić.