Ćudić o razgovoru Dodika i Izetbegovića: Smatra da je sukob unaprijed dogovoren

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić reagirala je nakon što se u javnosti pojavio audiosnimak telefonskog razgovora prvog čovjeka SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Ona je oba aktera razgovora nazvala "političkim vampirima", koji tajmingom "pokušavaju zasjeniti pozitivne vijesti iz zemlje".

- Dok smo danas s razlogom i ponosom slavili Bosnu i Hercegovinu i fenomenalne momke, politički vampiri gladni pažnje su odlučili da reflektore prebace na sebe, pa makar i očajničkim snimanjem vlastitih razgovora - navela je Ćudić.

Mišljenja je da je riječ o prividnom sukobu i dogovorenoj predstavi za javnost.