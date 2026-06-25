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VREMENSKA PROGNOZA

Meteorolozi objavili kad u BiH stiže osvježenje uz obilniju kišu

Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme

Obilnija kiša. FENA

D. E.

25.6.2026

Federalni hidrometeorološki zavod BiH ovjavio je prognozu vremena za naredne dvije sedmice. Prognoza se odnosi na period od 26. juna do 9. jula 2026. godine. 

Zadnjeg radnog dana ove sedmice u Bosni i Hecegovini izgledni su u popodnevnim satima lokalni pljuskovi. Od subote pa do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme, sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine, navodi se u prognozi.

Temperature do 39 stepeni

Indeks UV zračenja biće visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15°C i 21°C u Bosni, u Hercegovini od 19°C do 24°C. Najviše dnevne temperature između 33°C i 37°C, na području Hercegovine i sjeverne Bosne od 35°C do 39°C.

Obilnija kiša

Početkom jula prema dostupnim prognostičkim kartama u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti i obilnija. Temperature zraka biće i dalje nešto iznad prosjeka ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period.

# SUNCE
# VREMENSKA PROGNOZA
# KIŠA
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