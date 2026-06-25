Obuća odgovorila Ćudić: Niko se neće "uzeti" s Dodikom i kvariti vašu romansu

Nakon što je predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oštro komentarisala snimak telefonskog razgovora između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, nazvajući ga dogovorenim performansom, stigao je ekspresan odgovor iz SDA.

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aida Obuća reagovala je na prozivke Ćudić, poručivši da je predsjednicu Naše stranke zapravo ozbiljno uznemirila spoznaja da postoji neko ko na uvrede lidera SNSD-a ne šuti pognute glave.

Obuća je u svojoj reakciji povukla direktnu paralelu s ranijim sastancima vladajuće koalicije, optužujući lidere Trojke za podanički stav prema Dodiku.

- Predsjednicu Naše stranke Sabinu Ćudić ozbiljno je uznemirila spoznaja da postoji neko ko na psovke njenog koalicionog partnera Milorada Dodika neće zašutjeti pognute glave, onako kako su čelnici Trojke šutjeli u Konjicu na psovanje genocida u Srebrenici - izjavila je Obuća.

Dodala je kako razumije da je za Ćudić suprotstavljanje Dodiku nepojmljiva kategorija.

- Mogu donekle i razumjeti da je Sabini Ćudić nepojmljivo suprotstavljanje Dodiku i da u njenoj glavi takva reakcija na njegov poziv jedino može biti 'izrežirana' i 'namještena'. Samo ne mogu razumjeti potrebu da vrijeđa inteligenciju građana uvjeravanjem da su Izetbegović i SDA Dodikovi partneri, u okolnostima u kojima je upravo ona danas u koaliciji s Dodikom i da je svojom rukom ispunila sve njegove želje u ovom mandatu - kazala je Obuća.