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BRZ ODGOVOR

Obuća odgovorila Ćudić: Niko se neće "uzeti" s Dodikom i kvariti vašu romansu

Obuća je u svojoj reakciji povukla direktnu paralelu s ranijim sastancima vladajuće koalicije, optužujući lidere Trojke za podanički stav prema Dodiku

Obuća i Ćudić. Fena

D. E.

25.6.2026

Nakon što je predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oštro komentarisala snimak telefonskog razgovora između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika, nazvajući ga dogovorenim performansom, stigao je ekspresan odgovor iz SDA.

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Aida Obuća reagovala je na prozivke Ćudić, poručivši da je predsjednicu Naše stranke zapravo ozbiljno uznemirila spoznaja da postoji neko ko na uvrede lidera SNSD-a ne šuti pognute glave.

Obuća je u svojoj reakciji povukla direktnu paralelu s ranijim sastancima vladajuće koalicije, optužujući lidere Trojke za podanički stav prema Dodiku.

- Predsjednicu Naše stranke Sabinu Ćudić ozbiljno je uznemirila spoznaja da postoji neko ko na psovke njenog koalicionog partnera Milorada Dodika neće zašutjeti pognute glave, onako kako su čelnici Trojke šutjeli u Konjicu na psovanje genocida u Srebrenici - izjavila je Obuća.

Dodala je kako razumije da je za Ćudić suprotstavljanje Dodiku nepojmljiva kategorija.

- Mogu donekle i razumjeti da je Sabini Ćudić nepojmljivo suprotstavljanje Dodiku i da u njenoj glavi takva reakcija na njegov poziv jedino može biti 'izrežirana' i 'namještena'. Samo ne mogu razumjeti potrebu da vrijeđa inteligenciju građana uvjeravanjem da su Izetbegović i SDA Dodikovi partneri, u okolnostima u kojima je upravo ona danas u koaliciji s Dodikom i da je svojom rukom ispunila sve njegove želje u ovom mandatu - kazala je Obuća.

Obuća je podsjetila javnost na ranija obećanja predsjednice Naše stranke, kao i na pregovore o formiranju vlasti na državnom nivou.

- Pamte građani i Ćudićkine 'informacije iz Neuma koje nisu dobre za Bosnu i Hercegovinu', ali i tvrdnje da 'nikada neće koalirati sa SNSD-om i HDZ-om'. Samo im nije jasno kako nakon svih izgovorenih laži, umjesto izvinjenja, ona nastavlja sa iznošenjem novih neistina ne bi li dobila priliku za još četiri godine u parlamentima - navela je.

Ironično je poručila Ćudić da se ne brine za sudbinu svoje koalicije.

- Neka se predsjednica Naše stranke ne brine. Neće se niko 'uzeti s Dodikom' ili kvariti njihovu romansu koja datira još od tajnih sastanaka na Jahorini na kojima se prodavalo Ministarstvo sigurnosti kako bi Edin Forto mogao biti državni ministar.

Na kraju, Obuća je optužila Ćudić i za relativizaciju istorijskih činjenica pred međunarodnim zvaničnicima.

- Dodik ostaje njen koalicioni partner, s kojim očigledno ne dijeli samo vlast već i poglede na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koju je evropskim parlamentarcima predstavljala kao 'borbu za moć - zaključila je Obuća.

# SABINA ĆUDIĆ
# AIDA OBUĆA
# ODGOVOR
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