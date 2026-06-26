U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Zmajevi spremni za vrh

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Zmajevi spremni za vrh.

Donosimo hroniku historijskog puta naših reprezentativaca. Svaka utakmica nosila je posebnu težinu, a jedan detalj je mogao promijeniti kompletnu priču.

Otkrivamo i detalje nesreće koja se desila tokom proslave trijumfa naših fudbalera u Sarajevu. Mladić životno ugrožen nakon što je pao iz automobila.

Bavimo se i sjednicom PIC-a na kojoj će biti izabran novi visoki predstavnik. Detaljnije o tome čitajte na drugoj strani.

Čitajte i detalje s ročišta pred Općinskim sudom Zenica o Novoj Željezari Zenica.

Meteorolozi najavljuju toplotni val, a na devetoj strani pročitajte kada stiže.

Donosimo priču i o Emini Bajraktarević, koja nije propustila nijedan Marš mira.

Bavimo se i represivnim mjerama MUP-a RS prema navijačima BiH.

U rubrici "Sarajevski kanton" detaljno smo se bavili odlukom o naplati parkinga koja je podijelila Novo Sarajevo.

Što se tiče vijesti iz svijeta, bavimo se i dalje pitanjem Hormuškog moreuza, koji je ključan za ekonomiju Irana.

O uspjehu Zmajeva za "Dnevni avaz" je govorio bivši reprezentativac Zvjezdan Misimović.

U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.