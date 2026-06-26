Toplotni udari sve češći: Ljetne temperature postaju ozbiljan zdravstveni izazov

Toplotni valovi sve više predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ljudi tokom ljetnih mjeseci, a stručnjaci upozoravaju da su posljednjih godina sve češći i intenzivniji, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Prema najavama meteoroloških službi, Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuju veoma visoke temperature koje bi mogle negativno djelovati na zdravstveno stanje stanovništva. Najvećem riziku izložene su starije osobe, djeca, trudnice, hronični bolesnici, ali i svi oni koji zbog posla ili drugih obaveza provode duže vrijeme na otvorenom.

- Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja - navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ.

Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite: Tokom dana unosite dovoljno vode, čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića, kao i veće količine kafe i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma.

Boravak na otvorenom

Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu.

Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svijetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tokom dana držite spuštene roletne, zavjese ili druge zaštite od direktnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora.

Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranijim jutarnjim ili večernjim satima. Tokom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze.

Birajte laganije obroke, uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku, masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam.

Posebna briga o najugroženijim

- Djeca, starije osobe, trudnice i osobe s hroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovno pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama - napominje Kuduzović.

Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stepeni u vrlo kratkom vremenu, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica.



