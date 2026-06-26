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OD JUTARNJIH SATI

Počele gužve na granicama pred vikend: Kolone vozila na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj

Na većini ostalih graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila trenutno traju od 10 do 30 minuta.

GP Izačić. BIHAMK

Z. V.

26.6.2026

Pred vikend, uz visoke temperature i kraj juna, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno prema jugu Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima prema Hrvatskoj.

Iz BIHAMK-a navode da su jutros već formirane duže kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić, dok je povećan promet zabilježen i na ulazu u Hrvatsku preko prijelaza Doljani/Metković, Osoje/Gornji Vinjani, Aržano i Nova Sela/Bijača.

Na većini ostalih graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila trenutno traju od 10 do 30 minuta. Dodatna čekanja uzrokuje i novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES).

Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje opreznija vožnja, češće pauze i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana.

# GUŽVE
# BIHAMK
# GRANICE
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