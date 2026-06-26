Počele gužve na granicama pred vikend: Kolone vozila na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj

Pred vikend, uz visoke temperature i kraj juna, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja, posebno prema jugu Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima prema Hrvatskoj.

Iz BIHAMK-a navode da su jutros već formirane duže kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Izačić, dok je povećan promet zabilježen i na ulazu u Hrvatsku preko prijelaza Doljani/Metković, Osoje/Gornji Vinjani, Aržano i Nova Sela/Bijača.

Na većini ostalih graničnih prijelaza zadržavanja putničkih vozila trenutno traju od 10 do 30 minuta. Dodatna čekanja uzrokuje i novi sistem evidencije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES).

Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje opreznija vožnja, češće pauze i izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana.