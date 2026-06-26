Zabrana proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zvorniku, uz prisustvo policije i Žandarmerije RS-a, predstavlja sramotan čin zastrašivanja građana koji su samo željeli proslaviti uspjeh svoje države, saopćio je potpredsjednik entiteta RS Ćamil Duraković.

On je naveo da su “mladi ljudi zaustavljani, legitimisani, testirani i vraćani samo zato što su navijači Bosne i Hercegovine”.

- To nije pitanje javnog reda i mira, nego pitanje sistemske diskriminacije i političke poruke da u dijelovima ove zemlje ni zastava, ni dres, ni radost zbog Bosne i Hercegovine nisu dobrodošli. Ne pristajemo na takvu poruku. Bosna i Hercegovina je država svih njenih građana. Njena zastava nije provokacija. Njena reprezentacija nije prijetnja. Njeni navijači nisu sigurnosni problem. Problem je politika koja od ljubavi prema vlastitoj državi pokušava napraviti incident - naveo je Duraković.

Od MUP-a RS-a traži hitno javno očitovanje, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su učestvovali u zastrašivanju građana Zvornika.

Pismo navijača

Portal Zvornički.ba podijelio je pismo navijača Bosne i Hercegovine iz Zvornika, koji je podijelio neugodno iskustvo iz tog grada nakon utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Pismo pod nazivom "MUP RS-a spriječio slavlje u Zvorniku: Na bošnjačku omladinu poslana policija sa dugim cijevima?!" prenosimo u cijelosti.

- Cijeli život radim i živim na Diviču, grad Zvornik je centar mog svijeta i odrastanja, obrazovanja i formiranja kao ličnosti. Zvornik volim i želim u njemu živjeti i graditi. Došli su dani Svjetskog prvenstva prije dvije sedmice i kao većina stanovnika uživam u utakmicama reprezentacije BiH. Zašto se jedan dio mojih sugrađana u Zvorniku stidi javno pokazati emocije prilikom utakmice BiH, meni nikad nije bilo i neće biti jasno, ali znam da stotine mojih prijatelja srpske narodnosti dijeli sreću pobjede BiH, ipak ima i jedan mali dio koji navija protiv BiH, ali to je zanemariv dio i za njih se kaže da imaju svoje pravo biti kakvi god žele.

Nakon veličanstvene utakmice sinoć i pobjede sjedili smo na Diviču i odlučili da automobilima napravimo krug i proslavimo uspjeh naše reprezentacije, kao što je bilo i protiv Italije, a kao što je bilo desetke puta ranije kada igra i pobijedi reprezentacija Srbije neku veliku utakmicu. Iako mladi, postali smo svjesni kakavih sve podjela ima u društvu, posebno među starijim sugrađanima. U koloni automobila, bez zastava koje možda nekom smetaju (ljljanki) bez turiranja vozila, neodgovornog ponašanja koje bi moglo izazvati incidente, krenuli smo iz Diviča prema gradu, kao i druge grupe navijača iz drugih dijelova Zvornika, kako bi se sastali sa navijačima koji žive u gradu, provozali par krugova u veselju i slavlju i time odali počast pobjedi naših zmajeva u dalekoj Americi.

Od vozila do vozila

Međutim, nedaleko od Diviča (kod prve benzinske pumpe) zaustavljeni smo od strane MUP-a RS-a. Saobraćaj je bio blokiran u oba smjera, svi smo legitimisani, pregledavana su vozila i traženo je da pokažemo dokumente, kao i da pušemo u alko i droga testove. Policijski službenici su od vozila do vozila pitali da li smo navijači, a nakon dolaska Žandarmerije i pojavljivanja u našem vidokrugu uniformisanih lica sa dugim cijevima, rečeno nam je da skup nije najavljen i da se vratimo odakle smo došli. Nakon pola sata ispitivanja natjerali su mene i moje sugrađane da se vratimo nazad i oduzeli nam slobodu na pravo kretanja. Isto je urađeno u Karakaju gdje je takođe bio punkt policije uz podršku žandarmerije sa dugim cijevima, a isto tako i kod ulaska u grad kod zvorničke bolnice gdje su takođe vratili kolonu auta izvan grada.

Ovo otvara niz pitanja, ali ono prvo i najvažnije čime su navijači BiH od zvorničke policije zaslužili zastrašivanje dugim cijevima, čime smo zaslužili zabranu kretanja, čime smo to zaslužili kvarenje slavlja i veselja i to još od policije koja se plaća iz budžeta kojeg svojim radom i ja lično punim!? Jel to policija čuva hator pojedincima koji bi se uzemirili kada vide da se ljudi vesele zbog pobjede BiH. Je li preče policiji da se ne uznemire pojedinci u Zvorniku koji stalno i javno putem društvenih mreža svojim sugrađanima druge vjere šalju poruke mržnje, pišu najgnusnije uvrede i prijetnje i pitaju kako je moguće da u Zvorniku Bošnjaci žive i vesele se!? Jel to grijeh ako se Bošnjaci vesele?

Pitanje koje boli

Ostaje pitanje koje nas sve boli: Zašto je problem mirno proslaviti uspjeh reprezentacije svoje države? Zašto se ljudi koji nisu nikoga vrijeđali, provocirali niti ugrožavali osjećaju kao da rade nešto pogrešno?

U moje ime i svih navijača koji smo sinoć od naše policije koja treba da nas štiti, doživijeli neprijatnosti koje sam teško mogao zamisliti, tražim izvinjenje. Od političkih partija tražim da se utvrdi odgovornost za ovo što je napravljeno građanima grada Zvornika koji navijaju za reprezentaciju BiH.

I da, kolone vozila sinoć su prošle kroz Bratunac i Srebrenicu na opće oduševljenje svih građana u ovim sredinama bez obzira na vjersku i narodnu pripadnost - navodi se u pismu.