GSS nakon višesatne potrage spasio muškarca koji boluje od demencije

Pripadnici Gorske službe spašavanja Novi Grad Sarajevo uspješno su okončali potragu za nestalom osobom Z. L. (1963. godište) iz naselja Reljevo, koja je trajala tokom noći između 25. i 26. juna.

Potraga je pokrenuta u četvrtak u 23:58 sati, nakon poziva Policijske uprave Novi Grad Sarajevo i putem Operativnog centra Službe za civilnu zaštitu Općine Novi Grad Sarajevo.

U akciji je učestvovalo deset pripadnika dežurnog tima GSS Novi Grad Sarajevo, koji su pretraživali izuzetno gust i nepristupačan teren.

Nestali muškarac, koji boluje od demencije, udaljio se od porodične kuće oko 9:00 sati, a zbog visokih temperatura koje su tokom dana zahvatile Sarajevo postojala je ozbiljna bojazan za njegovo zdravstveno stanje.

Zahvaljujući brzoj reakciji i dobroj koordinaciji svih službi, potraga je uspješno završena u 1:30 sati, kada je muškarac pronađen živ. Bio je iscrpljen i dehidriran.

Pripadnici GSS-a odmah su mu pružili prvu pomoć, obavijestili policiju te pozvali ekipu Hitne medicinske pomoći, koja je preuzela muškarca i prevezla ga na dalje ljekarske preglede.

Iz GSS Novi Grad Sarajevo zahvalili su svim službama koje su učestvovale u akciji te još jednom apelovali na građane da nestanak, posebno starijih osoba i osoba oboljelih od demencije, prijave odmah kako bi potraga mogla početi u najkraćem mogućem roku.