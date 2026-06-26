Delegacija Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo boravila u posjeti Policijskoj akademiji u Ankari

Na poziv Generalne direkcije za sigurnost Turske, policijski komesar Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo Fatmir Hajdarević, boravio je sa saradnicima u radnoj posjeti Direkciji za specijalne operacije i Policijskoj akademiji u Ankari.

Tokom posjete Direkciji za specijalne operacije, na sastanku sa direktorom Direkcije, glavnim inspektorom Unsal Hayalom, razgovarano je o saradnji na polju specijalističkih obuka i razmjeni iskustava među policijskim službenicima.

Delegacija Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo posjetila je Centar za virtuelnu taktičku obuku (SATEM).

U Kampusu Golbası, tokom radnog sastanka sa direktorom Policijske akademije, prof. dr. Muratom Balcijem razgovarano je o modelima unapređenja bilateralne saradnje i početku procesa slanja policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na školovanje na ovu Akademiju.

Delegacija Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo prisustvovala je i ceremoniji svečanog polaganja zakletve za više od 13.000 kadeta Policijske akademije Turske.