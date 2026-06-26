Svjetsko prvenstvo pretvara BiH u novu evropsku turističku senzaciju: Očekuje se na hiljade turista

Britanski Daily Mail svrstao je Bosnu i Hercegovinu među destinacije koje bi mogle doživjeti snažan porast turističkih posjeta tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Kako se navodi, globalna popularnost Mundijala je ogromna – prethodno izdanje u Kataru pratilo je oko 5 milijardi gledalaca – a posebno pažnju privlače reprezentacije koje važe za autsajdere, što dodatno utiče i na promociju njihovih zemalja.

Značajan rast interesovanja

Turističke agencije i platforme za rezervaciju letova bilježe značajan rast interesovanja za manje poznate učesnice prvenstva, među kojima su Bosna i Hercegovina, Kurasao (Curacao), Zelenortska Ostrva, Senegal, Uzbekistan, Jordan i Paragvaj.

Dodatnu promociju donose i viralni sadržaji na društvenim mrežama te popularne navijačke objave, poput trenda “I'm from Bosnia, take me to America”, kao i snimci navijača, što sve zajedno povećava vidljivost zemlje.

Daily Mail ističe da nastup na Svjetskom prvenstvu značajno doprinosi međunarodnoj promociji Bosne i Hercegovine, koja se posljednjih godina sve više predstavlja kao autentična i pristupačna evropska turistička destinacija.

Posjetioci u Bosni i Hercegovini mogu doživjeti spoj orijentalnih i srednjoevropskih uticaja od historijskog Sarajeva do Mostara i njegovog Starog mosta, jednog od najpoznatijih simbola regije.

Razvijen turizam

Pored urbanih sredina, zemlja nudi i razvijen planinski turizam, uključujući Jahorinu, Bjelašnicu i Prenj, koji privlače ljubitelje prirode, planinarenja i zimskih sportova.

U turističkoj ponudi posebno mjesto zauzima gastronomija – od tradicionalnih jela poput ćevapa i bureka, pa do sve modernije i raznovrsnije restoranske scene u većim gradovima.

Kombinacija prirodnih ljepota, bogate historije i relativno povoljnih cijena često se navodi kao ključni razlog sve većeg interesa stranih turista.