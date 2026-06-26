Represivne mjere MUP-a RS-a prema navijačima BiH: Uspjeh reprezentacije BiH nije krivično djelo 

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nastavlja s poduzimanjem represivnih mjera i zakonski upitnim postupanjem prema navijačima BiH. Nakon izricanja kazni zbog nošenja državne zastave s ljiljanima, uprkos sudskim presudama kojima je ona potvrđena kao legalno obilježje u vrijeme prijema BiH u UN, pripadnici policije nastoje zabraniti čak i proslavu uspjeha nogometne reprezentacije naše zemlje.

Duge cijevi

Zašto je na bošnjačku omladinu u Zvorniku poslana policija s dugim cijevima i zabranjena proslava pobjede fudbalske reprezentacije BiH, pita se 20-godišnji navijač iz Diviča, koji navodi da sreću zbog pobjede BiH dijeli i sa stotinama prijatelja srpske narodnosti. Grupe navijača spriječene su u pokušaju da u koloni automobila, čak i bez zastava koje bi nekome zasmetale, proslave pobjedu Zmajeva. Njegova kolona zaustavljena je nedaleko od Diviča, svi putnici su legitimirani, vozila predana, testirani su na prisustvo alkohola i droga.

- Policijski službenici su od vozila do vozila pitali da li smo navijači, a nakon dolaska Žandarmerije i pojavljivanja u našem vidokrugu uniformisanih lica s dugim cijevima, rečeno nam je da skup nije najavljen i da se vratimo odakle smo došli. Nakon pola sata ispitivanja natjerali su mene i moje sugrađane da se vratimo nazad i oduzeli nam pravo na slobodu kretanja – navodi navijač iz Zvornika, te dodaje da je isto urađeno i u Karakaju i na punktu kod zvorničke bolnice, dok je istovremeno pobjeda BiH proslavljena u Bratuncu i Srebrenici, na opće oduševljenje svih građana.