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APSURDI

Represivne mjere MUP-a RS-a prema navijačima BiH: Uspjeh reprezentacije BiH nije krivično djelo 

Pokušava se napraviti stranačka milicija, što je veoma opasno, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova KS Nermin Pećanac

Uspjeh reprezentacije BiH nije krivično djelo. FOTO: NFSBiH

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

26.6.2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nastavlja s poduzimanjem represivnih mjera i zakonski upitnim postupanjem prema navijačima BiH. Nakon izricanja kazni zbog nošenja državne zastave s ljiljanima, uprkos sudskim presudama kojima je ona potvrđena kao legalno obilježje u vrijeme prijema BiH u UN, pripadnici policije nastoje zabraniti čak i proslavu uspjeha nogometne reprezentacije naše zemlje.

Duge cijevi

Zašto je na bošnjačku omladinu u Zvorniku poslana policija s dugim cijevima i zabranjena proslava pobjede fudbalske reprezentacije BiH, pita se 20-godišnji navijač iz Diviča, koji navodi da sreću zbog pobjede BiH dijeli i sa stotinama prijatelja srpske narodnosti. Grupe navijača spriječene su u pokušaju da u koloni automobila, čak i bez zastava koje bi nekome zasmetale, proslave pobjedu Zmajeva. Njegova kolona zaustavljena je nedaleko od Diviča, svi putnici su legitimirani, vozila predana, testirani su na prisustvo alkohola i droga.

- Policijski službenici su od vozila do vozila pitali da li smo navijači, a nakon dolaska Žandarmerije i pojavljivanja u našem vidokrugu uniformisanih lica s dugim cijevima, rečeno nam je da skup nije najavljen i da se vratimo odakle smo došli. Nakon pola sata ispitivanja natjerali su mene i moje sugrađane da se vratimo nazad i oduzeli nam pravo na slobodu kretanja – navodi navijač iz Zvornika, te dodaje da je isto urađeno i u Karakaju i na punktu kod zvorničke bolnice, dok je istovremeno pobjeda BiH proslavljena u Bratuncu i Srebrenici, na opće oduševljenje svih građana.

Pećanac: Stranke ušle u bezbjednosni sektor. Facebook

- Uspjeh državne reprezentacije definitivno se nigdje u svijetu ne tretira kao krivično djelo ili bezbjedonosno pitanje. Mislim da je ova zabrana odraz nemoći secesionističkih politika, koje ne mogu podnijeti bilo šta što spaja i raduje ljude. Nije u pitanju samo RS, već i neki drugi gradovi. Postoji li država u svijetu u kojoj policajci, kao državni službenici, ljudima zabranjuju i oduzimaju državne simbole?! Pokušava se napraviti stranačka milicija, što je veoma opasno. Policija se sve češće zloupotrebljava u političke svrhe, a stranke su duboko ušle u bezbjedonosni prostor – kaže Nermin Pećanac, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Jedina adresa

Advokat i bivši tužitelj Damir Alić kaže da je pravosudni sistem jedina adresa koja ovakve postupke može zaustaviti, na način da se u prekršajnoj prijavi traži sudsko odlučivanje, a po iscrpljivanju žalbi podnese apelacija Ustavnom sudu BiH.

Alić: Policija instruisana. Facebook

- Ustavni sud BiH bi ovo morao okarakterisati kao diskriminatorno postupanje prema pripadnicima konstitutivnog naroda koji svojim zastavama i svojim simbolima samo obilježava pobjedu BiH. Trenutno se ne može drugačije spriječiti očigledno instruisana policija RS-a da na ovaj način krši temeljna ljudska prava. Žalosno je da ni međunarodna zajednica na čelu s OHR-om ne poduzima nikakve korake, makar da upozori MUP RS-a zbog ovakvih ponižavajućih postupaka prema ljudima koji nikoga ne vrijeđaju nego jednostavno slave ono što bi prirodno trebali slaviti i svi građani RS-a – ističe Alić.

# ZMAJEVI
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