Pacijenti bivše klinike za vantjelesnu oplodnju: "Bez azota, upitna sudbina 500 embriona"

U Sarajevu se nastavlja zabrinutost zbog sudbine oko 500 embriona i biološkog materijala pacijenata bivše klinike za vantjelesnu oplodnju Northwestern Medical Centra, koji se, prema navodima pacijenata i dijela stručne javnosti, već više od osam i po mjeseci nalaze bez kontinuiranog stručnog nadzora i jasno definisanog institucionalnog odgovora.

Riječ je o osjetljivom slučaju potpomognute oplodnje, u kojem se biološki materijal mora čuvati u strogo kontrolisanim kriogenim uslovima uz stalnu dopunu tečnog azota. Pacijenti upozoravaju da je svaki prekid u tom procesu potencijalno nepovratan.

Rješenje na terenu izostaje

Prema navodima pacijenata, Općinski sud u Sarajevu donio je privremenu i hitnu mjeru kojom se nadležnom Federalnom ministarstvu zdravstva nalaže osiguravanje kontinuiranog stručnog nadzora nad biološkim materijalom, uključujući redovno dopremanje tečnog azota i imenovanje odgovorne stručne osobe. Međutim, pacijenti tvrde da ta odluka u praksi nije u potpunosti provedena, što ih dovodi u stanje potpune neizvjesnosti.

Doktorica i zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo te delegatkinja u Domu naroda Federacije BiH, Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović, ističe da je situacija prešla granicu administrativnog problema i postala pitanje hitne medicinske odgovornosti.

- Ovdje sam prvenstveno kao doktorica, ali i kao zastupnica i delegat, da dam podršku pacijentima čiji su embrioni ostali zarobljeni u zatvorenoj klinici. Duboko sam razočarana činjenicom da nadležni ni nakon osam i po mjeseci nisu dali nikakav konkretan odgovor niti su preuzeli odgovornost - kazala je ona.

Gavrankapetanović-Smailbegović naglašava da je ključni problem izostanak operativnog rješenja na terenu.

- Postoji jasna sudska odluka koja nalaže hitno postupanje, kontinuirano održavanje kriogenih uslova i imenovanje odgovorne osobe. To je osnovni standard struke. Ako se to ne provodi, mi smo u situaciji u kojoj je ugrožen sam opstanak biološkog materijala - upozorila je.

Ona dodaje da je, prema informacijama kojima raspolažu pacijenti, posljednje dopunjavanje tečnog azota izvršeno prošle sedmice, te da svako dalje kašnjenje može imati ozbiljne posljedice.

"Pitanje života"

Predstavnica grupe pacijenata Alma Kovačević navodi da se situacija razvija bez jasnog institucionalnog nadzora, dok pacijenti već mjesecima pokušavaju dobiti odgovore.

- Radi se o oko 500 embriona i reproduktivnog biološkog materijala koji je bez adekvatnog stručnog nadzora od sredine oktobra prošle godine. Jedina osoba koja je do nedavno vodila brigu bio je federalni zdravstveni inspektor, koji je otišao u penziju. Od tada nemamo zvaničnu informaciju ko preuzima odgovornost - kazala je Kovačević.

Ona upozorava da je situacija vremenski kritična i da više nema prostora za odgađanje.

- Prema našim informacijama, zadnje dopunjavanje azota izvršeno je prošle sedmice. Ako se taj proces ne nastavi bez prekida i stručnog nadzora, postoji realna opasnost da embrioni izgube vitalnost. To znači trajni gubitak šanse za roditeljstvo za veliki broj pacijenata - istakla je.

Kovačević dodatno naglašava da se radi o materijalu koji za mnoge pacijente predstavlja posljednju mogućnost za biološko roditeljstvo, posebno u slučajevima onkoloških i autoimunih pacijenata.

Nepovratna šteta

Pacijentica Arnesa Zenunović ističe da je psihološki pritisak među pacijentima ogroman, jer se situacija ne rješava uprkos ozbiljnosti problema.

- Svaki dan bez rješavanja problema prijeti propadanju biološkog materijala na kojem pokušavamo ostvariti pravo na roditeljstvo. To je izuzetno teško, jer ukoliko embrioni propadnu, vrlo je vjerovatno da se te ćelije više nikada neće moći proizvesti ponovo. To bi za nas značilo nepovratan gubitak - poručila je Zenunović.

Zbog izostanka reakcije institucija, pacijenti su najavili protest ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu.Traže hitno imenovanje odgovorne stručne osobe, osiguranje kontinuiranog dopremanja tečnog azota i dosljedno provođenje sudske odluke.