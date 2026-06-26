Komentar Mehmedovića: Na Mundijalu učestvuje 14 muslimanskih zemalja, a Palestinu na stadionu spominju samo Bosanci

– Na SP-u učestvuje 14 muslimanskih zemalja, od čega osam arapskih. Zajednička populacija tih osam arapskih zemalja je 304 miliona. Spomen Palestine na svakoj tekmi čuje se samo od nearapa – Bosanaca – napisao je Mehmedović.

Mehmedović je istakao da na ovogodišnjem prvenstvu učestvuje 14 muslimanskih zemalja, od kojih je osam arapskih, te da zajednička populacija tih država premašuje 300 miliona stanovnika. Ipak, tvrdi da se spomen Palestine na stadionima najglasnije i najčešće čuje upravo od Bosanaca.

Objava prevodioca i publiciste Resula Mehmedovića o podršci Palestini tokom utakmica Svjetskog prvenstva za klubove izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Njegova poruka završava emotivnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i njen narod.

– Da mogu da biram u kojoj zemlji i narodu da se ponovo rodim, izabrao bih opet Bosnu i ovaj narod. Sa sto mana, ali koji, ipak, nikad nije izgubio ni obraz ni ljudskost – naveo je Mehmedović.

Podrška Palestini među navijačima iz Bosne i Hercegovine vidljiva je već duže vrijeme na sportskim događajima širom svijeta, a posljednjih sedmica dodatno je intenzivirana zbog rata u Gazi i rastućeg broja civilnih žrtava.

Mehmedovićeva objava izazvala je brojne reakcije, pri čemu su je jedni dočekali kao izraz solidarnosti i humanosti, dok su drugi ukazivali da podrška Palestini nije ograničena samo na Bosance, već da se slične poruke mogu čuti i među navijačima iz drugih zemalja.