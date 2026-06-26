Na isteku roka konsultacije o imenu novog visokog predstavnika: Čeka se sjednica PIC-a, hoće li Landi zamijeniti Šmita

Posljednji dani juna trebali bi dati konačan odgovor na pitanje hoće li podjele unutar Vijeća za implementaciju mira (PIC) biti prevaziđene i ko će na poziciji Visokog predstavnika naslijediti Kristijana Šmita (Christian Schmidt). Iz američkog State Departmenta prije nekoliko dana su kazali da bi novi Visoki predstavnik dužnost trebao preuzeti do kraja mjeseca. Podsjetimo, najčešće spominjani kandidati su italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, koji ima podršku SAD-a i Italije, njegov francuski kolega Rene Trokaz (Troccaz), te zamjenik zvaničnik administracije SAD-a Vilijam Ruger (William Ruger).

Kratkoročne misije

Politički analitičar Dušan Janjić kaže da Šmit ne odlazi zbog Dodikovog lobiranja, već mnogo važnijih tema, a da su članice PIC-a podijeljene oko Južne interkonekcije i drugih tema.

Ubijeđen je da će SAD uspjeti ubijediti one koji se protive i da će Landi biti novi visoki predstavnik u BiH.

- Znam ga i lično. To je čovjek koji je specijalista za kratkoročne misije. Od toga SAD neće odustati. Landi je za to najbolji čovjek. Ne treba mu više od dvije godine da se time bavi, a lično je zainteresovan za ispunjavanje 5+2 uslova. Očekujem da bude izabran s vrlo jasnim mandatom i žestokom podrškom SAD-a, Italije i Velike Britanije. Landi je čovjek iskustva, birokratskog, diplomatskog i političkog, dobro poznaje narode s kojima treba da radi i po meni je dobro rješenje – kaže Janjić.

Dodaje da se “borba” prenijela na teren sprečavanja energetske sigurnosti BiH i da su sada stvari jasne.

- Interesantno je da Evropa nije smatrala za potrebno da BiH mora diverzificirati izvore snabdijevanja. Nije dozvoljavala ni Srbiji da ima bilo koji drugi gas, osim onog iz Rusije. Plan je ne dozvoliti da prođe Južna interkonekcija, jer onda dolazi tečni gas, a počinje eksploatacija nafte i gasa iz Jadransko-jonske oblasti i sa samog kopna. Kad dođemo do BiH, to je borba za rudnike. Vratio se jedan model kolonijalizma, kojeg se Njemačka očigledno nije oslobodila. To nije Njemačka Angela Merkel, koja u prvi plan stavlja poziciju Njemačke u Evropi, već Njemačka koja koči normalizaciju stanja u BiH – kaže Janjić.

Navodeći primjer dominacije SAD-a, Janjić kaže da Exim banka SAD-a ima spremnih 16 milijardi dolara za projekte razvoja na Zapadnom Balkanu, dok je EU “namakla” 4-5 milijardi eura s kojima ucjenjuje države regiona.

Komentirajući spekulacije o zaokretu američke politike, naš sagovornik podsjeća da je prvi put u historiji SAD-a usvojen Zakon o Zapadnom Balkanu, za koji su glasali i Demokrate i Republikanci, a koji obavezuje i predsjednika.

- Zakon o Zapadnom Balkanu je ugrađen u Zakon o finansiranju nacionalne bezbjednosti. BiH je, iako tako mala zemlja, stavljena među prioritetne interese. Razvoj, energetika, konkretni projekti, namjenska industrija, rudnici … strateška saradnja BiH i zemalja Balkana sa SAD-om – ističe Janjić.

U američkim očima

- BiH je za američku javnost zemlja u kojoj su SAD zaustavile rat i to Tramp, kao ni Demokrate, neće napustiti. U američkim očima BiH nema isti status kao Srbija. Nas i dalje bije priča o Balkanskom kasapinu. Bosna i Srebrenica imaju značenje kao simboli stradanja, ali i kao kontakt sa svijetom islama, zajednicom koja je sekularizovana – kaže Janjić.