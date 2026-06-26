Mlada Podrinjka već više od decenije učestvuje u pohodu: Emina Bajraktarević nije propustila nijedan Marš mira od svoje 15. godine

Dok mnogi tek jednom odluče proći stazama Marša mira, za Eminu Bajraktarević taj put već 11 godina predstavlja mnogo više od običnog pohoda. Ova 26-godišnjakinja, koja od svoje 15. godine redovno učestvuje na Maršu mira, u razgovoru za „Avaz“ ispričala je zbog čega nijedne godine nije propustila pohod ka Potočarima.
Njen prvi odlazak bio je motivisan željom da izbliza spozna dio historije koja je obilježila hiljade porodica i ostavila dubok trag u Podrinju.
Prvi koraci
– Moj prvi odlazak na Marš mira kao petnaestogodišnje djevojčice desio se iz radoznalosti. Željela sam vidjeti i na neki način približiti se svemu tome kroz šta su prošli ti ljudi – kazala je Bajraktarević za „Avaz“.
Nakon prvog iskustva, Marš mira za nju je postao mnogo više od događaja kojem se prisustvuje jednom godišnje. Kako ističe, osjećaj odgovornosti prema žrtvama i članovima vlastite porodice koje je izgubila u genocidu postao je glavni razlog njenog povratka iz godine u godinu.
Shvatila je da svojim prisustvom daje doprinos očuvanju kulture sjećanja i da ne dozvoljava da se zaboravi ono što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine.
Tokom više od decenije učestvovanja suočavala se s različitim životnim okolnostima, poslovnim obavezama i zdravstvenim izazovima, ali odustajanje nikada nije bilo opcija.
– Nikad nisam posumnjala u to idem li ili ne. Za mene su ta tri dana rezervisana. Naravno, imala sam strahove zbog posla i zdravlja, međutim, hvala Bogu, sve sam uspjela uskladiti – istaknula je.
Posebna obaveza
Kaže da danas, nakon 11 godina učestvovanja, mnogo bolje razumije suštinu i značaj Marša mira nego kada je prvi put krenula na ovaj put. Posebno je raduje činjenica da se broj učesnika iz godine u godinu povećava, što smatra potvrdom da kultura sjećanja opstaje među novim generacijama.
Prema njenim riječima, iskustvo stečeno tokom više od decenije učestvovanja omogućilo joj je da iz drugačije perspektive sagleda značaj Marša mira i poruke koju on nosi.
Kada se osvrne na sve godine provedene na stazi dugoj više od stotinu kilometara, najviše je ponosna na istrajnost i činjenicu da je svaki put uspjela završiti pohod.
– Kad se osvrnem na 11 godina iza sebe, najponosnija sam na to što pored svega mogu reći da sam, uprkos svim poteškoćama, uz Božiju pomoć završila svaku godinu – poručila je Bajraktarević.
Njena poruka mladima je jasna da barem jednom u životu učestvuju na Maršu mira i svojim prisustvom daju doprinos očuvanju sjećanja na genocid u Srebrenici.
Poruka generacijama
Bajraktarević smatra da upravo mlade generacije imaju važnu ulogu u tome da istina ostane živa i da se nikada ne zaboravi ono što se dogodilo. Pozvala je mlade da se odvaže i makar jednom učestvuju u Maršu mira, kako bi i sami osjetili značaj puta kojim svake godine prolaze hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i svijeta.