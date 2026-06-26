Mlada Podrinjka već više od decenije učestvuje u pohodu: Emina Bajraktarević nije propustila nijedan Marš mira od svoje 15. godine

Dok mnogi tek jednom odluče proći stazama Marša mira, za Eminu Bajraktarević taj put već 11 godina predstavlja mnogo više od običnog pohoda. Ova 26-godišnjakinja, koja od svoje 15. godine redovno učestvuje na Maršu mira, u razgovoru za „Avaz“ ispričala je zbog čega nijedne godine nije propustila pohod ka Potočarima.

Njen prvi odlazak bio je motivisan željom da izbliza spozna dio historije koja je obilježila hiljade porodica i ostavila dubok trag u Podrinju.

Prvi koraci

– Moj prvi odlazak na Marš mira kao petnaestogodišnje djevojčice desio se iz radoznalosti. Željela sam vidjeti i na neki način približiti se svemu tome kroz šta su prošli ti ljudi – kazala je Bajraktarević za „Avaz“.

Nakon prvog iskustva, Marš mira za nju je postao mnogo više od događaja kojem se prisustvuje jednom godišnje. Kako ističe, osjećaj odgovornosti prema žrtvama i članovima vlastite porodice koje je izgubila u genocidu postao je glavni razlog njenog povratka iz godine u godinu.

Shvatila je da svojim prisustvom daje doprinos očuvanju kulture sjećanja i da ne dozvoljava da se zaboravi ono što se dogodilo u Srebrenici u julu 1995. godine.