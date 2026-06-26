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EKONOMIJA

Na Sarajevskoj berzi promet 17.938,65 KM, cjelokupan promet na segmentu Slobodnog tržišta

Promet je realizovan kroz pet transakcija sa ukupno 893 prometovane dionice

Sase. Fena

FENA

26.6.2026

Ukupan promet na Sarajevskoj berzi danas je iznosio 17.938,65 KM, a realizovan je kroz pet transakcija sa ukupno 893 prometovane dionice.

Kao i prethodnih dana, trgovine na Kotaciji nije bilo, dok je cjelokupan promet ostvaren na segmentu Slobodnog tržišta.

Najveći interes investitora bio je usmjeren na dionice BH Telecom d.d. Sarajevo, koje su ostvarile promet od 12.320 KM uz značajan rast cijene od 2,39 posto na 15,40 KM.

Dionicama Solana d.d. Tuzla trgovano je u vrijednosti 2.999,75 KM, bez promjene tržišne cijene od 119,99 KM, dok je ASA banka d.d. Sarajevo ostvarila promet od 2.299,90 KM, uz rast vrijednosti dionice od 0,65 posto na 229,99 KM.

Skromniji promet zabilježen je dionicama FAMOS d.d. Sarajevo, gdje je ostvareno 319 KM prometa, a cijena je ostala nepromijenjena na nivou od 5,50 KM.

Od berzanskih indeksa, najveći rast ostvario je SASX-10 sa 0,60 posto, dok su SASX-BBI i SASX-30 porasli za 0,34 odnosno 0,10 posto. Indeks SASX-FN zabilježio je rast od 0,08 posto, dok je vrijednost BIFX-a ostala nepromijenjena, saopćeno je iz Sarajevske berze.

# SASE
# EKONOMIJA
# TRGOVANJE
# PROMET
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